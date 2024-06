Többek között az Alpine korábbi kulcsemberével erősít technikai fronton a Williams

A grove-i alakulat összesen 26 új mérnököt igazolt, a fókuszban pedig az aerodinamikai és a tervezői részleg megerősítése volt. Az új igazolások a Williams technológiai vezetőjének, Pat Frynak jelentenek majd, aki még tavaly Novemberben csatlakozott a gárdához, miután 2023 korábbi szakaszában elhagyta az Alpine-t.

Harman eközben 2024 elején mondott fel a franciáknál, miután kiderült, hogy az autójuk egyáltalán nem hozza az elvásárokat. Most viszont ő lesz a Williams tervezési igazgatója, és a nyári szünetet követően állhat majd munkába.

Harman mellett még négy másik, komoly igazolást tudhat magáénak az istálló, hiszen megszerezték a Ferrari korábbi vezető teljesítményelemzőjét, Fabrice Moncadét, a Haas fő aerodinamikusát, Juan Molinát, a Red Bull vezető tervezőjét a kompozit és strukturális részlegről, Steve Winstanleyt és az Alpine vezető teljesítménymérnökét, Richard Firth-et.

Mellettük érkezett még a csapathoz Sorin Cheran is, aki az új információs és elemzési vezető lesz. Az ő feladata elsősorban az lesz, hogy megreformálja, az alakulat miként gyűjti be, tárolja, rendszerezi és használja az adatokat. Erre azért is van nagy szükség, mert James Vowles csapatfőnököt és Fryt ledöbbentette, amikor meglátták, hogy a Williams még mindig egy hatalmas Excel-táblázatot használ az új autó építésének megtervezéséhez.

Vowles egyébként a következőket mondta az igazolásokról: „Örömmel üdvözlöm ezt a hat elképesztő embert a Williamsnél. Az a célunk, hogy visszatérjünk a mezőny elejébe, és az, hogy sikerült bevonzani tapasztalt, bajnoki győzelmekkel rendelkező tehetségeket más csapatoktól, jól mutatja, mennyire hisznek a megkezdett útban.”

„A Williams befektet abba, ami a győzelemhez szükséges, és ez még csak a kezdet, hiszen a következő hónapokban még több új arcot fogunk üdvözölni a rajtrács minden részéről.” A csapat tehát tényleg komolyan gondolja a felzárkózást, és talán ez is volt az egyik oka annak, hogy Alex Albon korábban ismét hosszabb távra kötelezte el magát mellettük.

