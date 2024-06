Több mint egy éven át volt betöltetlen ez a fontos pozíció a Williamsnél – de már nem az

Az ikonikus brit alakulat most már második éve James Vowles vezetése alatt próbálja újjáépíteni magát, és ezen idő alatt sok új szakembert sikerült megszerezniük. Ott van többek között Pat Fry, aki korábban az Alpine-nál dolgozott, egy ideje viszont már ő viszi a Williams technikai részlegét.

Az aerodinamikai vezetői szerepkör természetesen minden csapatnál rendkívül fontos pozíció, Grove-ban pedig 2022 végéig David Wheater dolgozott ebben a szerepkörben, de amikor a korábbi csapatfőnök, Jost Capito, illetve a technikai igazgató, FX Demaison távozott, ő is elhagyta az alakulatot.

Vowles pedig most az F1.com-nak felfedte, hogy Adam Kenyon személyében már megtalálták az új aerodinamikai vezetőjüket, ők ketten pedig már a Mercedesnél is együtt dolgoztak. „Adam Kenyon az aero részleg vezetője, ezt még márciusban léptük meg mindenféle felhajtás nélkül. A Mercedesnél dolgoztam Adammel, aki előtte a Red Bullnál is dolgozott.”

„Korábban ő volt a vezető aerodinamikai mérnök, és rendkívül jól végezte a munkáját. Biztosítani akartam, hogy képes lesz vállalni ezt a szerepkört, mert rengeteg extra feladat hárult így rá. Ő azonban briliánsan csinálja. Újjászervezéseket végez, miközben nemcsak a következő évet, hanem a következő három-négyet tartja szem előtt. Ez pedig nagy változás a korábbiakhoz képest. Próbáljuk megerősíteni a csapatot körülötte” – magyarázta Vowles.

A csapatvezető nemrég arról is beszélt, hogy igyekeznek új igazolásokkal erősíteni az alakulatot, és folyamatban van néhány „nagy név” szerződtetése is. Úgy tudni, a legtöbben rivális csapatoktól érkezhetnek, és komoly F1-es tapasztalattal rendelkező szakemberekről van szó.

Hétvégén a Spanyol Nagydíjjal folytatódik a bajnokság, mutatjuk a TV-s közvetítések időpontjait.