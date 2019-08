Több millió eurós szerződést kap Bottas a születésnapjára a Mercedesnél?

Most már ott tartunk, hogy igen komoly meglepetést jelentene, ha jövőre nem Valtteri Bottas lenne Lewis Hamilton csapattársa a Mercedesnél, mivel az utóbbi napokban a finn, a francia és a német sajtó is kész tényként kezelte a finn szerződésének meghosszabbítását, ami egyúttal Esteban Ocon távozását is jelenteni.

A Mercedes juniorja azonban nem marad ülés nélkül, mert „családot vált”, és visszatér a Renault-hoz, ahol ezúttal versenyzőülést kap 2020-ra és 2021-re. Ezzel az is biztossá vált, hogy Nico Hülkenbergnek mennie kell, aki kedden igen érdekes módon reagált az egyik neves francia nap cikkére. Minden bizonnyal ezen a héten a Belga Nagydíj alatt a Mercedes és a Renault is bejelentést fog tenni a 2020-as párosáról.

Sőt, adott esetben a Haas F1 Team is hasonlóan tehet, ahol Romain Grosjean állhat távozás előtt. A francia helyét pedig a Renault-nál kegyvesztetté vált Hülkenberg vehetné át. Mindenesetre pikáns lenne, ha pont a német lenne Kevin Magnussen új csapattársa, akivel enyhén szólva sincs jó kapcsolata és nem is beszélnek egymással.

Jelenleg azonban Bottas lehet a legboldogabb, aki ma lett 30 esztendős, így elképzelhető, hogy a Mercedes mára időzíti a versenyző szerződésének meghosszabbítását, legalábbis kézenfekvő és különleges lenne. Ugyanakkor lehetséges, hogy a bejelentést csütörtökre időzítik, a Belga Nagydíj hivatalos sajtónapjára, amin a fentebb említett pilóták főszerepbe kerülhetnek.

Valtteri, aki 2013 óta versenyez a Forma-1-ben, eddig összesen 130 nagydíjon állt ott. Ezekből a futamokból ötöt nyert meg, miközben 10 rajtelsőséget, 12 leggyorsabb kört és 39 dobogót szerzett. Jelenleg a második helyről várhatja a folytatást a bajnokságban, de a lemaradása jelentősnek mondható az éllovas csapattársával szemben, és a mögötte érkező Max Verstappen már Spában megelőzheti, ha jobb eredményt ér el, amire van esély, tekintve a holland és a finn formáját, valamint azt a tényt, hogy a Honda a motorőr-centrikus pályákon is egyre versenyképesebb.

