„Több Forma-1-es futamra is lenne igénye az amerikaiaknak“ A száguldó cirkusz naptárában 2012 óta szereplő Circuit of the Americas versenypálya elnöke szerint idén új nézőcsúcsot dönthet a texasi helyszín, ami azt jelzi, hogy a helyiek körében elképesztő népszerűségnek örvend a Forma-1.