Több Forma-1-es futam megrendezése kétséges, íme a lehetőségek!

A Forma-1 egy meglehetősen ambiciózus tervet fogalmazott meg a szezon kezdete előtt: 23 versenyt terveztek megrendezni, azonban a koronavírus-járvány miatt már néhányszor át kellett írni a terveket.

Nemrégiben le kellett fújni a Kanadai Nagydíjat, Montreal helyére pedig Isztambul ugrott volna be, azonban a törökországi vírushelyzet miatt kiderült, hogy ott mégsem tudnak futamot rendezni, így a naptár következő állomása Le Castellet lesz, majd egy ausztriai dupla következik.

Az Azeri Nagydíj hétvégéjén bejelentették, hogy Szingapúr sem tud versenyt rendezni idén, mivel 21 napos kötelező karantén vár azokra, akik belépnek az országba, ami a szoros F1-es menetrendbe semmiképp sem fér bele.

Még több F1 hír: Az FIA nem ért egyet Rosberggel: nem veszélyes a bakui bokszutca bejárata

A német Auto Motor und Sport pedig arról írt, hogy közel sem vehető biztosra, hogy minden a jelenlegi tervek szerint fog zajlani, és további változások is benne vannak a pakliban, viszont már vannak tervek az esetlegesen kieső helyszínek pótlására.

Szingapúr Oroszország és Japán között helyezkedett el, ami egy tripla hétvége második állomása lett volna. Szingapúr helyére Törökország ugorhat be, ami logisztikailag is előnyös megoldás lenne.

Egyelőre a Japán Nagydíj sorsa is kérdéses, viszont pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ha az Olimpiát meg tudják rendezni, akkor esélyes, hogy Szuzuka is rendez versenyt. Japán helyére potenciálisan Malajzia vagy Kína kerülhet be, ha nem tudnak versenyt rendezni az ikonikus pályán.

Az Ausztrál Nagydíj megrendezése a szigorú karanténszabályok miatt lehet problémás, a Brazil Nagydíj pedig a P1-es vírusvariáns miatt, így esély nyílhat egy amerikai duplázásra – akár két austini versennyel vagy Indianapolis beugrásával, illetve a bahreini „külső” vonalvezetés is esélyes lehet, sőt még a katari Losailról is hallani.

Az AMuS azzal zárja a cikkét, hogy nagyon úgy tűnik, Németország nem rendez idén Forma-1-es versenyt, hiszen a Nürburgring és Hockenheim sem tárgyal jelenleg a száguldó cirkusszal.

Horner nem ért egyet Wolff nyilvánosság előtti viselkedésével…