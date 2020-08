Több csapattag lehet a pályákon az FIA szabálymódosítása után

A Belga Nagydíjra a csapatok még 10 embert vihetnek magukkal, miután az első futamokon használt konténervárosok helyett engedélyezték a motorhome-ok visszatérését a paddockba.

A szezon előtt 80 ember részvételében egyeztek meg a csapatok a zárt kapus futamokra vonatkozólag, ide tartozott az a 60 ember, aki az autó előkészítésével, és működésével foglalkoztak, a maradék 20 közé tartoztak a pilóták, a fizioterapeuták, és a PR/marketing felelősök.

AZ első 6 verseny után azonban a csapatok megegyeztek abban, hogy visszatérnek a hagyományos motorhome-okhoz, a saját ellátás zökkenőmentes működésének biztosítására pedig 10 extra ember belépését engedélyezték, ezt a Motorspot Világtanács is elfogadta, és már be is került a sportszabályzatok közé.

Egy másik módosítás a gumiválasztásokhoz kapcsolódik. A szezon előtt megegyeztek, hogy minden pilóta számára ugyanannyi gumit fog szállítani idén a Pirelli, ideiglenesen felfüggesztve a versenyzők szabad gumiválasztási jogát: mindenki 2 keményen, 3 közepest, és 8 lágy keveréket kap.

The McLaren motorhome in the paddock Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

A szabály elejére azonban odakerült az, hogy „amennyiben az FIA és a beszállító másképpen nem dönt” – reagálva valószínűleg a Silverstone-ban, és Barcelonában látott helyzetre, amikor egyes keverékeket egyáltalán nem akartak használni a csapatok.

Az imolai speciális versenyhétvége miatt is szükség volt erre a változtatásra, ahol csak egy szabadedzést fognak tartani.

A Motorsport Világtanács ezen felül hivatalosan szabályba iktatta, hogy tilos régebbi autókkal tesztelni a 2020-as versenynaptárhoz újonnan hozzáadott pályákon, kiterjesztve azt nem csak a 2018-as autókra, de a még V8-as motorral hajtott demo autókra is.

A McLaren már korábban is üdvözölte a tesztkorlátozást, azonban a Mercedes azt tervezte, hogy több pályát is kipróbálnak adatgyűjtés szempontjából.

