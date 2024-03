Titokban végrehajtott szerződésmódosítással nyílhat meg a Red Bullból kivezető út Verstappen előtt?

Hosszú távú szerződésével elméletben 2028-ig elkötelezte magát a Red Bullhoz és mivel újra egy pokoli erős autó van alatta, a hollandnak látszólag nincs oka máshol keresni helyet magának. A Red Bull Forma-1-es csapatának irányításáért kibontakozó hatalmi harc a Christian Horner elleni nyomozás mellett azonban sokat változtatott a helyzeten.

Verstappen édesapjának, Josnak a félelmei azt illetően, hogy a csapat „széteshet”, ha Horner a helyén marad, kétségeket ébresztettek azt illetően, hogy a háromszoros világbajnok hosszú távon marad-e a csapatnál, ha nincs váltás annak élén.

Szaúd-Arábiában új lendületet kapott az ügy, köszönhetően magának Max Verstappennek, aki kijelentette, ha a Red Bull sportszakmai tanácsadóját, Helmut Markót elküldik a vizsgálattal kapcsolatos szivárogtatást követő nyomozás eredményeként, ő is távozik valószínűleg. Dzsiddában többször megismételte, hogy csak akkor biztos a jövője a Red Bullnál, ha annak Marko is része.

„Szerintem mindig egyértelműen fogalmaztam arról, hogy mindig maradnia kell. Mindenkinek megvan a maga szerepe, mindig is így volt. Nyilván Dietrich (Mateschitz, a Red Bull tulajdonosa – a szerk.) halála után ezek a feladatok el lettek osztva. Mindig jeleztem, hogy Helmutnak maradnia kell, amíg életben van. Már tavaly, Katarban kijelentettem ezt és remélem, nem fog változni.”

Verstappen érzései tehát egyértelműek, de a Forma-1-es szerződések elég masszívak és nem a pilóták döntik el általában, ha egy partnerségnek vége szakad, mert nem tetszik nekik valami a csapat működésével kapcsolatban. Az egyetlen esélyük a kiszállásra a kilépési záradékokban van, melyek élesítése azonban szigorúan megfogalmazott feltételekhez kötött, melyekben a felek a megállapodás aláírásakor állapodnak meg.

Ezek a záradékok néha teljesítménnyel kapcsolatosak, például egy pilótát elküldenek, ha nem teljesít egy bizonyos célt vagy elmehet, ha a csapat autója nem felel meg az elvárásainak. Olyan záradékok is vannak, melyek teljes szabadságot biztosítanak a versenyzőknek – mint Lewis Hamilton legutóbbi szerződésében, mely 2025 végéig szólt, de végül egy ilyet aktiválva aláírt a Ferrarihoz 2025-re.

Vannak azonban ennél sokkal pontosabb részletekhez köthető záradékok, például melyeket a versenyző a csapat vezetésében bekövetkező változások révén aktiválhat, a Motorsport.com tudomása szerint számos pilóta szerződésében van ilyen. Verstappen esetében az elmúlt hetekben derült ki, hogy van egy záradék, mely alapján szabadon távozhat, ha Markót elküldik.

Ez megmagyarázná, miért áll ki ilyen harciasan az osztrák veterán mellett és miért jelentette ki, hogy az ő jövője is kérdéses lenne, ha nem lenne többé Marko is a képben. De ebben a záradékban azonban a legérdekesebb nem is a léte, hanem hogy forrásaink szerint az eredetileg 2022-ben aláírt szerződésnek még nem volt része, hanem egy későbbi módosítással került bele.

Ami még érdekesebb, hogy belsősök elárulták, ezt a módosítást egyoldalúan tette a szerződésbe a Verstappen-család és Marko, anélkül, hogy eleinte a Red Bull Forma-1-es csapata vagy Horner tudott volna róla. Marko ezt maga el tudta intézni: A Red Bull Racing két igazgatójának ő az egyike, így cselekedhetett a csapat nevében.

A záradék létezéséről látszólag csak az utóbbi hetekben szerzett tudomást minden fél, amikor Verstappen nyilatkozataiban egyértelmű utalásokat tett annak létezésére. A Red Bull nem kívánta kommentálni, hogyan és mikor kerülhetett a záradék a szerződésbe, de jelenléte azt sugallja, hogy a cél Marko pozíciójának megvédése volt.

Azt is jelenti, hogy Verstappennek zavartalan lesz az útja a Red Bulltól kifelé, ha szükség lesz rá, ez pedig igazolja kemény, Markóhoz való elkötelezettségét tükröző szavait. Nemrég ezt mondta arról, fontosabb-e neki a csapat menedzsmentjének felépítése annál, hogy az övé a leggyorsabb autó a Forma-1-ben:

„Tudjátok, mi a helyzet? Mindent összesítve a lényeg a csapaton belüli kapcsolatok és kommunikáció. Ha olyan dolgok, amik neked nagyon fontosak, eltűnnek a csapatból, az egy megoldhatatlan helyzetet eredményezne. Ezt mindig nyíltan vallottam és mindenki tud róla.”

Nem csoda hát, hogy a Mercedes és az Aston Martin is árgus szemekkel figyelik a legújabb fejleményeket a Red Bullnál, mivel hatalmas esélyük lehet a sztárpilótájukat leigazolni, akár már a következő szezonra.