Ticktum: Nagyon értékes lehetnék az F1-ben és a tengerentúlon is!

Dan Ticktum idén a Forma-2-ben áll rajthoz, az idei szezon folyamán pedig több hullámhegy és hullámvölgy is megfigyelhető volt a 22 éves pilótánál – pillanatnyilag a pontverseny negyedik pozíciójában áll.

A monzai főfutamon szerzett dobogója után pedig arról nyilatkozott a Williams F1-es kötelékéből kirúgott versenyző, hogy nagyon kevés esélye maradt a Forma-1-re, és vélhetően akkor sem kapott volna F1-es ülést jövőre, ha a Williams megtartja.

„Túl sokszor nyitottam ki a számat és olyan dolgokat mondtam, amiket nem kellett volna. Most már valószínűleg elszálltak a Forma-1-es esélyeim, és nem ismerek sok más fiatal pilótát, akit két programból is kirúgtak. Keményen hangzik, de ez az igazság” – mondta Ticktum, utalva arra, hogy korábban a Red Bull juniorprogramjából is távoznia kellett.

„Hogy mindkét kirúgásom teljesen jogos volt-e, azon lehet vitatkozni, de ez van. Ahogy korábban is mondtam, nem voltam olyan „cikk”, mint akiket a Forma-1-ben foglalkoztatni szoktak. Igen, változom, és úgy gondolom, napról napra közelebb kerülök ehhez a cikkhez.”

„De valószínűleg már elszúrtam az esélyeimet, szóval nem tudom, mi lesz jövőre. Ha nem találok módot arra, hogy versenyeket nyerjek és egy csomó pénzt keressek a motorsport világában, akkor valószínűleg el fogok merülni.”

„Remélhetőleg kapok néhány jó lehetőséget a jövőre nézve. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon értékes lehetnék egy másik F1-es csapat számára, vagy valahol a tengerentúlon is, de majd meglátjuk, mi lesz.”

„Elég szomorú vagyok, hogy elváltak az útjaim a Williamsszel, de soha ne mondd, hogy soha. És mivel nagyon gyors versenyző vagyok, talán egy nap lesz még visszaút számomra a Forma-1-be, de nem tűnik biztatónak a helyzet.”

Ticktum azt is elmondta, még mindig reménykedik abban, hogy megnyerheti a Forma-2-es bajnokságot, annak ellenére, hogy Oscar Piastri „jelentős előnyre tett szert” – a brit hátránya jelenleg 45 pont az éllovas mögött, még 3 forduló és 9 verseny van hátra.

A Mercedes hajlandó lemondani az MGU-H-ról, hogy segítse a Volkswagen érkezését…