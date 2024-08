Tényleg eldőlni látszik, ki lesz Hamilton utódja, a bejelentés időpontja is megvan – sajtóhír

Jó ideje megy már a találgatás arról, ki veheti át a hétszeres világbajnok helyét a következő szezonban. Andrea Kimi Antonelli neve már igen korán bekerült a kalapba, de Toto Wolff csapatfőnök sokáig Max Verstappen megszerzéséről álmodozott.

Erre azonban elég kevés, vagy inkább semennyi esély sem mutatkozik 2025-re, így a csapatnak más jelölteket kell keresni. Antonelli pedig kézenfekvő választás lenne, még ha kicsikét kockázatos is. Sokan azonban őt is generációs tehetségnek tartják, akárcsak korábban Verstappent, emiatt pedig talán nem lenne akkora hiba azonnal bedobni őt a mély vízbe.

A legfrissebb hírek szerint pedig a Mercedes már nagyon is elhatározta magát, hogy a nemsokára a 18. születésnapját ünneplő juniorjukat fogja jövőre George Russell mellé ültetni, az olasz Autosprint pedig arról számolt be, hogy az ezzel kapcsolatos bejelentés Monzában, Antonelli hazai hétvégéjén fog megérkezni.

Bár Wolff korábban többször is beszélt arról, hogy ha kell, akkor akár a szezon végéig is elhúzzák a döntést a második ülésük kapcsán, de mivel a legjobb jelöltek már nincsenek a piacon, így kézenfekvőnek tűnik Antonelli leigazolása, főleg azok után, hogy az osztrák csapatfőnök többször is ódákat zengett róla a szezon elején.

Jövőre már biztosan lesz egy újonc a mezőnyben Oliver Bearman személyében, aki Antonelli csapattársa az F2-ben. A Haast irányító Ajao Komacu a brit kapcsán a hibákról és a türelemről beszélt nemrég.