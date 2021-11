Tényleg Csou volt az Alfa Romeo legjobb opciója?

Az Alfa Romeo 3 szezon után unta meg azt, hogy Antonio Giovinazzi soha nem tudott kilépni a levezető éveit töltő Kimi Räikkönen árnyéka mögül, és nem tudott a csapat igazi vezérévé válni, akire építhetnék a csapat jövőjét.

Bár a bejelentéseik közvetlenül egymás után jöttek, mégsem lehet maximálisan kijelenteni, hogy Csou ugyanolyan szerepkörbe érkezik az Alfa Romeónál, mint amilyenben Giovinazzi volt, mégpedig Theo Pourchaire miatt: Frederic Vasseur sosem titkolta, hogy fel akarja vinni majd a Forma-1-be a saját felfedezettjét, amit Csou mindössze egyéves szerződése is bizonyít, így amikor most sorra vesszük, milyen opciói voltak még az Alfa Romeónak, érdemes észben tartanunk, hogy a háttérben a fő mozgatórugó Pourchaire jelenleg biztosra vehető bemutatkozása volt.

Mit tudott volna még adni a negyedik évében Giovinazzi az Alfának, amire eddig nem volt esélye? A szomorú válasz az, hogy valószínűleg semmit. Szó sincs arról, hogy Giovinazzi rossz vagy lassú versenyző lenne, de amikor valakinek szó szerint nincsen három év alatt sem születik emlékezetes teljesítménye a királykategóriában, miközben azt hangoztatja, hogy még mindig nem érte el a maximumát, az fárasztóvá válik. Nem csak a szurkolóknak, de azoknak a csapattagoknak is, akik számszerűsíteni tudják évek alatt csak lassuló Kimi Räikkönenhez képest Giovinazzi teljesítményét. Egy ilyen, belső frusztrációval teli negyedik évre pedig nem vállalkozták, úgy meg pláne nem, hogy a Ferrari sem ad már nekik grátiszt az olasz szolgálataiért cserébe.

Mivel az Alfa Romeo csak úgy hosszabbította meg a névadó szponzori szerződését a Sauberrel, hogy azt évről évre felülvizsgálják, és a megállapodásból kihátrált a Ferrari is, akik többé nem dönthetnek az egyik autó pilótájáról, egyértelmű volt, hogy a Ferrari pilótaakadémiájának növendékei nehzeebb helyzetbe kerültek:

Callum Ilott hiába végzett Schumacher mögött a második helyen az F2-ben tavaly, a marketingértéke pedig honfitársai, George Russell és Lando Norris mellett teljesen eltörpül, arról nem is beszélve, hogy nincsenek nagy szponzorai sem. Robert Svarcman egy ponton tavaly a Ferrari akadémiájának új szupersztárjának tűnt a lassan kezdő Mick Schumacherrel szemben, azonban az orosz pilóta teljesítménye még mindig hullámzó az F2-ben, és ő is pontosan tudja, hogy a jelenleginél jobb eredményeket kell elérnie, ha még mindig életben akarja tartani a Forma-1-es álmát.

Bár egy ideig még arról is lehetett hallani, hogy Nyck de Vries is esélyes lehet az Alfa második ülésére, őt Bottashoz hasonlóan hosszú távra kötötte volna oda a svájci alakulathoz Toto Wolff, ami megakadályozta volna Pourchaire promócióját.

A jelenlegi szezonban mutatott teljesítménye alapján egy fekete—fehér helyzetben az F2 bajnoki éllovasának, Oscar Piastrinak is esélyesnek kellett volna lennie az ülésre, az Alfa F1-es lehetőségére azonban két okból sem volt esélye: az Alpine őt tartja a jobb versenyzőnek a szintén Alpine-akadémista Csounál, így őt magukhoz láncolták volna hosszabb távon is, amivel tisztában volt Frederic Vasseur is. Megpróbálhatta volna szerződtetni 1 évre az ausztrált, akinek a menedzserével, Mark Webberrel természetesen tárgyalt is, de olyan önzetlenül nem adták volna oda az Alfának, mint ahogyan az megfelelt volna az Vasseur hosszabb távú terveinek.

Csouval kapcsolatban pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy egyáltalán nem egy rossz pilótáról beszélünk: bár már nagyon távolinak tűnik, 2019-ben az év újonca lett az F2-ben, és többször is legyőzte a magasan jegyzett csapattársát, Luca Ghiottót. 2020-ban nem tudott azonnal olyan jól alkalmazkodni a 18 colos gumikhoz, mint mások a mezőnyből, de az első futamgyőzelmét, amelyért ráadásul csak fele pontokat kapott a verseny megszakítása miatt, így is megszerezte, idén pedig bombaformában kezdte a szezont Bahreinben, még ha nem is tudta azóta mindig tartani Piastri tempóját.

Mit veszíthet a leigazolásával az Alfa Romeo? Valószínűleg semmit. Sikerült leigazolniuk egy olyan versenyzőt, aki megnyitja előttük az utat a világ legnagyobb piaca előtt, aki nem elhanyagolható támogatási csomaggal rendelkezik, amivel az Alfa is elérheti a költségvetési plafon tetejét, aki hajlandó lesz alázatosan tanulni attól a Valtteri Bottastól, aki 5 évet húzott le a sport legjobb csapatánál. Amennyiben mégsem jön be Csou leigazolása, a vállalati felelősségvállalás ékes példájaként elmondhatják majd, hogy ők megpróbálták, megadták neki az esélyt, de nem élt vele, és lelkiismeret-furdalás nélkül fogják elküldeni a csapattól Pourchaire miatt.