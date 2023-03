Teniszlegendához hasonlította Fernando Alonso teljesítményét Emerson Fittipaldi

Fernando Alondo idén már a 42. születésnapját ünnepelheti, messze a mezőny legidősebb tagjaként, aki még V10-es szívó motorokkal is versenyzett karrierjének korai szakaszában.

A spanyol idei teljesítménye pedig egyelőre lenyűgözte a versenyzőlegenda Emerson Fittipaldit is.

„Fernando kiválóan versenyez, ő eddig nekem a szezon meglepetése, és biztos vagyok benne, hogy sok szurkolónak is” – nyilatkozta a kelbet.it nagyköveteként a Motorsport.com-nak.

„Az, hogy két évvel a visszavonulása után is ilyen formában tért vissza, remek a sportnak.”

Fittipaldi maga is sokáig versenyzett, 42 évesen avatták IndyCar bajnokká, de még 48 évesen is nyert versenyeket az amerikai együléses sorozatban, így tudja, hogy mi hajthatja még most is Alonsót.

„Amellett, hogy fizikailag és mentálisan is csúcsformában kell lennie, a legfontosabb az, hogy meglegyen a kellő motivációja. Motiváció kell a versenyzéshez és motiváció kell a győzelemhez is. Fernando pedig még mindig imád versenyezni.”

„Roger Federerhez tudnám hasonlítani, aki karrierjének utolsó két évében ismét jobb formában tudott teniszezni, hiába volt idősebb a legtöbb játékosnál. A megfelelő hozzáállással azonban bármit el lehet érni.”

„Fernando azért is jó példa erre, mert meg akarta nyerni az Indy500-at, és majdnem meg is nyerte. Meg akarta nyerni Le Mans-t és meg is nyerte, most pedig ismét versenyképes akart lenni az F1-ben. Ilyesmit csak szenvedéllyel és motivációval lehet csinálni.

„Biztos vagyok benne, hogy akár még 5 évet is versenyezhetne, akkor is erős marad. Egészen addig, amíg ő azt akarja, hogy az legyen.”