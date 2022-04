Teltház a 2022-es Magyar Nagydíjon!

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a nagy érdeklődésre való tekintettel a Hungaroring extra lelátók építésével készül a 2022-es Magyar Nagydíjra, miután a futam népszerűsége az egekbe szökött.

A Hungaroring legújabb sajtóközleménye szerint közel négy hónappal a Magyar Nagydíj előtt a vasárnapi napra már nem tudnak több jegyet értékesíteni, mivel nem csak a tribünökre szóló jegyek, de az állójegyek száma is elfogyott.

Ez azt is jelenti, hogy a Hungaroring minden bizonnyal új látogatottsági rekordot fog dönteni: az eddigi csúcstartó 2019-es futamon vasárnap 92 ezer néző követte a helyszínről Lewis Hamilton és Max Verstappen csatáját, most közel 100 ezer nézőt várnak a mogyoródi pályára.

„Van a pályának egy maximum kapacitása, amelyet most elértünk, így vasárnapra nem tudunk több jegyet eladni – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Számításaink szerint százezer ember még biztonsággal meg tudja közelíteni a Hungaroringet, és így a színvonalas kiszolgálást, a minőségi szórakozást is garantálni tudjuk a lelátókon és a lelátók mögötti területen is. Péntekre és szombatra még vannak jegyek, azokat most elkezdjük értékesíteni, de nincs kétségem, hogy hamar gazdára találnak.”

„Ilyen még nem volt, amióta mi vezetjük a pályát, és ez a hatalmas érdeklődés is azt támasztja alá, hogy érdemes ebbe a pályába fektetni. A fejlesztés és bővítés ugyanis – amellett, hogy a szerződéshosszabbítás szempontjából is elengedhetetlen – a nézőszámra is hatással lehetne: több szurkolót tudnánk fogadni.”

A magyar nagydíjhétvége 2021-ben a Forma-1 statisztikája szerint a 11. leglátogatottabb futam volt 130,000 nézővel, most arra számítanak a pályánál, hogy megdönthetik a 2019-es rekordjukat, a négy nap alatti 230,000 látogatót.