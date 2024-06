Teljes gőzzel folyik a fejlesztési verseny, a McLaren is hozhat új elemeket Barcelonába

A wokingi gárda bebetonozta helyét a dobogós helyekért harcoló csapatok között idén, műszaki részlegük tavaly márciusi átalakítása óta – borzalmas rajtjuk után műszaki igazgatójuk, James Key távozott - ugyanis rohamtempóban fejlődnek.

Az MCL60-as első nagy előrelépése Ausztriában következett be, előbb Lando Norris, majd az alkatrészeket Silverstone-ban megkapó Oscar Piastri is veszélyes volt a Red Bullra néhány versenyen a szezon végéig, az ausztrál a Katari Nagydíj sprintversenyét is meg tudta nyerni.

Ez a forma tovább javult idén, Norris megszerezte régóta várt első F1-es győzelmét, de Imolában és Kanadában is megizzasztotta Max Verstappent, míg Piastri Monacóban lett második. Montrealban az első biztonsági autóig Norris magabiztosan vezetett, de végül a második hellyel kellett megelégednie – sőt, örülhetett neki, ugyanis a futam utáni nyilatkozatok alapján az őt rohamozó George Russellt és Lewis Hamiltont a fejlesztett W15-össel gyorsabbnak látták.

A Motorsport.com kérdésére, hogy jó jelnek tekintik az egy évvel ezelőttihez képest, hogy már csalódás volt a második hely, Stella így felelt: „Ez a kis csalódottság egy lehetséges győzelem miatt tanúsítja, hogy a csapat hosszú utat járt be és most már rendre a dobogóért, néha pedig a győzelemért harcolhatunk.”

„Ugyanakkor, ha megnézem a pozitívumokat, sok van belőlük. A csapat egyenletesen erős, még változatos pályákon, változatos körülmények között is, ezt pedig nem vehetjük adottnak. Az, hogy a múltban milyenek voltunk, nem ad semmilyen érdemet, minden hétvégén meg kell dolgoznunk a pénzünkért.”

„Szóval végül ideális esetben még gyorsabb lesz az autónk, hogy a pályáktól, a körülményektől függetlenül is a győzelemért tudunk küzdeni, mert itt, ki kell mondanunk, a Mercedes a száraz pályán gyorsabb volt nálunk. Szóval... Még nem vagyunk olyan helyzetben, hogy saját erőből meg tudjunk nyerni egy versenyt.”

Mivel a Mercedes fejlődése rávilágított, micsoda küldetés áll a McLaren előtt, Stella belengette, hogy az ő fejlesztéseik is érkeznek Spanyolországba és utána: „A következő versenyekre van pár fejlesztésünk, de nem egyetlen nagy csomagban, ahogy az elmúlt 12 hónapban láttuk.”

„Elsősorban különálló elemekről van szó, melyekben találtunk némi teljesítményt és ahelyett, hogy várnánk, hogy összejöjjön egy nagy csomag, amint készen vannak, visszük őket a pályára. Nem mondom el, hogy mik lesznek, de látni fogunk újdonságokat a következő pár versenyen.”

A McLaren sikersztorija a közelmúltban jó gyógyír a több mint egy évtizedes szenvedésére, a csapat ugyanis Daniel Ricciardo monzai győzelmét leszámítva 2021-ben a Hondával egy nagyon gyenge, a Renault-val egy fokkal erősebb időszakon van túl, amit a Mercedesszel alkalmankénti dobogós helyek követtek.

A csapatnál tapasztalható hangulatról Stella így beszélt: „Hogy nő-e az önbizalom a csapatban? Persze, hogy nő, de sokat nem lehet az önbizalommal kezdeni. Az önbizalom ahhoz kell, hogy új alkatrészeket tervezzünk. Ha másban nem, abban segít, hogy jobban felpörögjön az ember, keményebben dolgozzon, mert örül ezeknek az eredményeknek és többet akar belőlük.”

„Szóval ez többről szól, mint motivációról, de mindenesetre, az ember akkor lehet versenyképes és folyamatosan versenyképes, ha jó minőségű munkát végez – az általunk tervezett alkatrészek minőségéről, a műveleteink stabilitásáról, a pilótánk munkájáról beszélek.”

„Az önbizalom adja azt az energiát, amik ezek mögé a tényező mögé kellenek és őszintén, főleg én, azt mondanám, ha a szerelőkre, a pilótákra gondolunk – minden magabiztos sportoló jobban teljesít. De ahogy mondani szoktam, csak az önbizalomra nem lehet támaszkodni, a jó munkánkra kell támaszkodni és a McLarennél ezt a hozzáállást igyekszünk meghonosítani.”