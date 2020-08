Teljes átvilágítással indítanak a Williams új tulajdonosai

Múlt héten a Williams bejelentette, hogy a céget eladták egy amerikai befektetővállalatnak, a Dorilton Capitalnak, bár azóta nem sok részlet derült ki az ügyletről azon túl, hogy a csapat neve nem változik. A Mercedes protezsáltja, George Russell is igyekezne kitölteni 2021 végéig szóló szerződését.

„Beszéltem Matthew Savage-dzsel ma reggel, ő a cég elnöke. Jelenleg egy teljes átvilágítás folyik azzal kapcsolatban, miken kell változtatni, ki alkotja majd a menedzsmentet. Nagyon jó hír ez a Williams egészének, mind a csapat dolgozóinak, mind nekünk versenyzőknek.”

„Persze előtte azért kicsit idegesek voltunk, de nagyon örülök, hogy a csapat végre stabilan mehet előre és egy remek cég áll mögötte, segítve a Williamst, hogy oda kerüljenek a rajtrácson, ahova tartoznak.”

„Hogy mit kell ehhez tenniük, hát, mi csak pilóták vagyunk, a dolgunk, hogy a lehető leggyorsabbak legyünk az autóval, azt, hogy mibe fektessünk és Groveban mit kellene változtatni, én ráhagynám a nálam okosabbakra.”

Mikor arról kérdezték, szeretné-e, ha a Williams család továbbra is részt venne a csapat dolgaiban, Russell így válaszolt: „A Williams-család régóta hatalmas része a Forma-1-nek. Szerintem ennek a tulajdonosváltásnak a legfontosabb része a név, az pedig maradni fog, és ez nagyon fontos.”

„A Williams-család nem adta volna el a csapatot olyannak, akik nem lennének a hasznára hosszú távon. Nagyon örülök, hogy így döntöttek, mert az istálló jövője szempontjából ez a legjobb. És ahogy mondtam, ez a történelmi kultúra nem fog változni. A nevének a megtartása mind nekünk, mind az otthon dolgozóknak roppant fontos.”

Russell szerint a 2022-ben érkező új szabályok nagy lehetőséget jelentenek a Williams számára: „Először is, az F1 egy roppant összetett sportág. Ahogy láttuk a múltban, nagyon gyorsan tudnak a dolgok nagyon nagyot változni. 2022 minden csapatnak nagy lehetőség lesz, hogy tiszta lappal kezdhessenek. Nem tudom pontosan, mik a tervek a jövőre nézve, de 2022-nek biztosan nagy a szerepe bennük.”

Russell csapattársa, Nicholas Latifi, akinek apja kölcsönnel segítette át a Williamst az idei pénzügyi hajcihőn, szintén lelkes az új tulajdonosok miatt: „Összességében nagyon pozitív ez a lépés a Williams számára. Megalapozta a csapat jövőjét és stabilitását és ez a legfontosabb. Hogy milyen változtatásokat akarnak, azt rájuk hagyom.”

„Szerintem a következő napokban, hetekben, hónapokban mindent át fognak értékelni, ahogy minden cég, amely felvásárol egy másikat, hogy lássák, milyen befektetéseket kell eszközölni. Összességében szerintem ez csak jól sülhet el.”

A csapatmenedzsment jövőjével kapcsolatban elmondta: „Szerintem a csapat maga mindig is egy családi istálló volt, szerintem ez nem fog változni, és megint, a Williams ezért Williams. Hogy azon túl mi lesz, szerintem ezen megint túl korai gondolkodni. Persze, amióta a csapattal vagyok, ebből a szempontból nincs is bajom, a légkörrel és a környezettel, a kultúrával, ami az évek alatt itt kialakult, szóval remélem ez így is marad.”

