Tegnap tárgyalták a 2021-es autók leszorítóerejének csökkentését: a hátsó szárny lehet az áldozat

A Forma-1-nek a koronavírus-járványnak 2022-re kellett halasztania az új generációs autók bevezetését, ez azonban egy sor technikai kérdést felvetett.

Hiába fagyasztották be az autók karosszériáját, és legtöbb strukturális elemét 2021-re, az aerodinamikai fejlesztéseket nem korlátozták, ezzel pedig az autók leszorítóerejének további növekedése várható.

Mivel a csapatok korábban elutasították a Pirelli 2020-as gumijait, így idén, és jövőre is a 2019-es modellt fogják használni, amit még jelentősen kisebb leszorítóerőhöz terveztek. A nyár elején már döntöttek arról, hogy a padlólemez méretét csökkentik, ugyanakkor az így kapott 10-12%-os csökkenés az FIA legújabb számításai szerint nem elég a gumik életben tartásához még.

Az F1 két javaslatot is kapott már a csapatoktól a leszorítóerő visszaszorítására, amelyeket most állítólag megtárgyalnak: a Red Bull koncepciója szerint csökkenteni kéne a hátsó szárnyak szélességét, és magaságát, míg a részben már bevezetett padlólemez csökkentés, és a teljesen zárt bevágások tiltása a Ferrari ötletén alapszik.

Mario Isola, a Pirelli Motorsport vezetője szerint ezekkel nem elsősorban a gumik élettartamát, és biztonságát akarják elősegíteni, mert ők mindig megtehetik, hogy növelik a nyomást a gumiban, hanem az, hogy az azoknak az optimális teljesítményét óvják.

„Az FIA úgy döntött, hogy csökkentik a leszorítóerőt, és nem mondhatom azt, hogy nem értek egyet, de nem akarom azt hallani, hogy ezt biztonsági okokból kellett megtenniük, mert mi mindig használhatjuk a nyomás növelését a leszorítóerő ellensúlyozására.”

„Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi autók óriásit fejlődhetnek még 2021 végére, és tudjuk, hogy jelentősen növekedhet a leszorítóerő mértéke jövőre. Mi növelhetjük a nyomást, de az hólyagosoáshoz és túlmelegedéshez vezet, amit nem akarunk, szóval az aerodinamikai fejlesztések visszafogása a helyes lépés.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, heads into the pits with a front puncture

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images