Technikai galéria az F1-es Kanadai Nagydíjról

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az FIA ezúttal is közzétette azt a listát, amelyen megnézhetjük, melyik csapat milyen újdonságokkal készült a kanadai nagydíjhétvégére, és sok istálló változtatott is Monacóhoz képest.

Ebbe a sorba tartozik a Red Bull, a Mercedes és az Aston Martin is, de a Williams, az RB és a Sauber is jelentősen átalakította az autóját az észak-amerikai fordulóra. Nem úgy a Ferrari, a McLaren és az Alpine – ők nem készültek semmi újjal.

A változtatásokról készült galériánkat alább tudjátok megtekinteni