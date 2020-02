F1-es technikai elemzés: Red Bull RB16 - trükkös orr, nem reprezentatív első szárny

A Red Bull Racing egyértelmű elvárásokkal megy neki a 2020-as szezonnak. A Christian Horner vezette alakulat ambíciója, hogy Max Verstappen idén már ne a bajnoki harmadik helyért harcoljon, hanem a világbajnoki címért.

És az RB16 megalkotásával is ez volt a Milton Keynes-i alakulat kimondott célja, vagyis hogy elhódítsák a Mercedestől a bajnoki címet. A holland versenyző pedig ma pályára is viszi Silverstone-ban a gépet, így ez az első Forma-1-es autó, amely a versenypályán is megjelenik.

A technikai igazgató, Adrian Newey legújabb autója is hozza azt, amit Adrian Newey-tól már megszokhattunk, vagyis a Red Bull technikai csapata mániákus figyelmet fordított az aerodinamikai hatékonyságra, bár néhány komponens kapcsán érződik, hogy a Mercedeshez vagy a McLarenhez hasonló utat követtek.

Miután a szabályok stabilak maradtak, várható volt az a tendencia, hogy a lehető legjobb elérhető megoldásra szavazzanak, de a Red Bull emellé néhány érdekes ötlettel is előállt.

Red Bull Racing RB16 Photo by: Red Bull Content Pool

Upwash az első szárnnyal?

Az autó leginkább csalódást keltő része az első szárny, viszont a stúdióképen látható fotó ilyen szempontból nem tűnik reprezentatívnak. Milton Keynes-ben a 2019 végi kísérletezések ellenére úgy tűnik, hogy nem nyűgözte le őket az „outwash” filozófia.

Az oldalsó rekeszfal nem a kerekek külső oldalára irányítja az áramlatot, tehát úgy tűnik, hogy a 2020-as konstrukció fejlesztésének a kezdeti fázisában az RB15 eredeti irányvonalán haladtak tovább. Valójában könnyen elképzelhető, hogy ez csak egy taktika a Red Bull részéről, szóval meg kell várnunk az első téli teszteket, hogy lássuk, valójában milyen utat követtek az első szárny kapcsán.

Red Bull Racing RB16: az első szárny az upwash-filozófiával Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Csőrös orr

Az autó elejében meghatározó szerepe van az orrnak, amely nagyon jellegzetessé teszi az autó első részét. Az orrban egy kerek csőr van elhelyezve a középső lyuk felett. Ez a csőr három támasszal van az orrhoz rögzítve, amelyek már segítenek a megfelelő áramlás elősegítésében az S-csatorna táplálásában. A metszet lényegesen kisebb, miután az orr oldalain lévő két rés is sokkal kisebb.

McLaren stílusú köpeny

A szárny támasztóoszlopai meglehetősen hosszúak, és ez szinergiát alakít ki a köpennyel, amely már inkább a McLaren megoldására hajaz, mint a Mercedesére. A Red Bull ezen új aerodinamikai eleme az orr oldalán nagyon magasan kapja el a légáramlatot.

Az első felfüggesztés teljesen más: a háromszögek a karosszériához való rögzítéshez képest kissé meghajlanak, vagyis a Red Bull ezzel közelített a többi topcsapathoz.

Red Bull Racing RB16: előrébb kerültek az első kerekek Fotó készítője: Red Bull Content Pool

A kormányszerkezetet egy karbon burkolatba építették be az első karral, amely úgy tűnik, hogy fenntartja a többirányú rendszert, amelyet 2019-ben honosítottak meg. Ennek megerősítését a keretbe ágyazott tolórúd merevítésének a dőlése adja. A karosszéria ezen a területen létrehoz egy lépcsőt, amelyet egy fedél takar, amely a keret teljes szélességére kiterjed, és ott emelkedik meg, ahol az S-csatorna szellőzőnyílása van.

A szellőzőnyílás két oldalán van a megszokott áramlásszabályozó. Az OZ Racing kereken kilenc nagyon vékony és hosszú küllő található: ez a befújt kerékagy hatásának a szimulálására szolgál, amelyet 2019-ben betiltottak, a Milton Keynes-i mérnökök a tárcsa túlméretezett lyukait használják, hogy az agy közelében a levegő kiegyenlítésével elérjék a megfelelő áramlatok bevonását.

Red Bull Racing RB16: a befújások az első keréknél Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Kilenc küllő

A Red Bull már nem rendelkezik a Brembo vízszintes féknyergével, helyette inkább azoknak a csatornáknak adott helyet, amelyek a levegőt közvetlenül tudják vezetni, ez egyértelműen az aerodinamikát segítő funkció.

A bargeboard fenntartja az RB15 koncepcióit lenyűgöző mennyiségű elemmel és függőleges terelővel, amelyek az autó oldalán kapcsolódnak az áramlást terelőkhöz. A hűtők szája magas maradt a két szárny között, ezt ebben az évben a Ferrari SF1000 másolta le.

Red Bull Racing RB16: az autó oldalának már nincs háromszög alakja Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Már nem „háromszög” alakú az oldaldoboz

A visszapillantó tükröt tartó pillérek tavaly váltak igazán komplex szárnyrendszerekké, most azonban hiányzik egy harmadik szárny. A pilóta feje mögötti oldalsó elemek a Mercedes megoldásait idézik, és a Coca-Cola-üvegre emlékeztető felülnézetes alak egy igen extrém verzióját.

A padlólemezen 4 apró légterelő van az oldalsó beömlő magasságában, középen több hatalmas bevágás is látható, amit 4 további párhuzamos légterelő követ közvetlenül a hátsó kerék előtt.

Red Bull Racing RB16: a légbeömlő alatti uszonyok méretét minimalizálták Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Két kicsi szárny a légbeömlő alatt

Newey megpróbálta minimálisra csökkentetni a pilóta feje mögötti terület légellenállását. A Halo rögzítési pontja mögött látható pici légterelők az ott megkövetelt minimális magasság miatt szükségesek.

A légbeömlő alatt két kis szárny található, maga a beömlő pedig továbbra is ovális alakú, és igen nagy is, mivel több feladatot is ellát. Amellett, hogy a motorba juttatja a levegőt, az ERS és a sebességváltó hűtőit is ez a beömlő táplálja, mert azok hűtőradiátorai a motor fölé kerültek.

Ezen a területen a Ferrari autója karcsúbbnak tűnik, nagyobb uszonyt is kapott, mert a motorborítás alatt a hűtők kisebb helyet foglalnak el, mint az RB16 megoldása. Az viszont káprázatos, milyen keskeny az autó oldala, egészen a hátsó felfüggesztésig.

Newey biztosan a maximális aerodinamikai hatékonyságot kereste, az viszont más kérdés, hogy a Honda mérnökei tudják-e biztosítani a megfelelő megbízhatóságot, ugyanis a 2020-as szezonban csak 3 motort használhatnak fel büntetlenül.

A hátsó felfüggesztés nyomórudas elrendezésű. A felső háromszög alakú tartóbakok nagyon magasan vannak, és egy nagyon hosszú összekötő rúddal rendelkeznek, mert az MGU-K-t a sebességváltó elé helyezték, ami így hátrébb került.

Red Bull Racing RB16: a két Wastegate-szelep a fő terminál felett helyezkedik el Fotó készítője: Red Bull Content Pool

A Red Bull kettő tartópillérrel tartja a hátsó szárnyat, és a két Wastegate (megkerülőszelep) kipufogó a fő kipufogó felső részén két oldalt kapott helyet. Az elrendezés mögött most is az az elmélet, hogy a kijövő gázok növeljék a diffúzor hatékonyságát, a jobb szívóhatás biztosításával.

Egy újabb videós anyag a 2020-as F1-es szezonra tervezett Ferrariról, ami az SF1000 nevet kapta, készülvén az 1000. startra, mely egy nagyon fontos eseménye lesz az olaszoknak.