Technikai elemzés: Haas VF-22, az amerikaiak 2022-es Forma-1-es autója

Két dolgot gyorsan le kell szögeznünk, mielőtt nekilátnánk a VF-22 kivesézésnek: a Haas renderelt, számtógéppel készült képeket tett közzé az új autójáról, azonban a karosszéria legtöbb egyedi tulajdonsága, mint az orrkúp, lépbeömlők, oldaldobozok megegyeznek az amerikai alakulat valódi autójával. Másrészt, ez messze nem a végleges modelljük, több érdekes területen is egy másmilyen autót fogunk látni a február 23-án kezdődő barcelonai teszten: egy megoldással különösen nagyot blöffölhetett a Haas.

Kezdjük az érdekességek kiemelését az autó orrán: az első szárny a szabályok által maximálisan engedélyezett 4 elemből áll, a legalsó elem szinte teljesen vízszintes, míg a legfelső meredeken felfelé ívelődik.

Haas VF-22 detail Fotó készítője: Haas F1 Team

Az autó rövid, szinte négyszögletes orra csak a felső három elemhez kapcsolódik, a legalsó elem az autó egész szélességén keresztül fut. A szárny oldalfalának kialakítása már most jelentősen eltér az FIA showautójáétól, és szinte egyértelmű, hogy azt az outwash hatást próbálnak majd meg kialakítani a véglap és a vízszintes elemek találkozásánál, amelyet a lehető legjobban megpróbált kigyomlálni az FIA. Az autó orrán egyetlen megnyitás sem található, pedig papíron az S-csatornát nem tiltották be teljesen, és szinte biztosan megpróbálják majd bevetni a csapatok az új autóikon is.

Haas VF-22 detail Fotó készítője: Haas F1 Team

A Haas által bemutatott képeken látható autó megtartotta a nyomórudas elrendezést, azonban ez igen csalóka lehet: ha jobban megnézzük a legfelső nyomórúd és a karosszéria csatlakozását, szinte egyáltalán nem látunk az összes többi lengőkarra jellemző megnyitást, azt minden valószínűség szerint odaszerkesztették. Ennek igen egyszerű magyarázata van, ahogyan arra Gary Anderson, a Jordan egykori technikai igazgatója is rámutatott: a Haas az első felfüggesztését is a Ferraritól készen vásárolja, és a titkukat „kikotyogó” McLarenhez hasonlóan minden bizonnyal vonórudas első felfüggesztést fognak használni az F1-75-ön, amit nem akartak, hogy eláruljon a technikailag szinte B-csapatnak minősülő Haas.

Haas VF-22 Fotó készítője: Haas F1 Team

Orrnézetből a 2021-ben látott autókhoz, de az F1 showautójához képest is a legnagyobb változást az oldalsó légbeömlő mérete és kialakítása jelenti: a Haas megpróbálta a lehető megmagasabban elhelyezni az oldalsó becsapódásgátlót, ami így nem tette lehetővé a 2017 és 2021 között látott postaláda kialakítást, és visszatért hagyományosabb, félkörös dizájn.

Haas VF-22 detail Fotó készítője: Haas F1 Team

Felülnézetből még drámaibbnak tűnik az oldaldoboz elrendezése, ugyanis a Ferrari a 2022-es erőforrásával a hűtőradiátorok legnagyobb részét ismét ide pakolta, ezért is lett ismét keskenyebb, háromszög alakú a felső légbeömlő.

F1 side pods detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Az oldaldobozok kialakításában felismerhető a Giorgio Piola által megrajzolt dizájnnyelv is: magasra húzott, széles kialakítás, amely a 2021-es autókéhoz hasonlóan meredek ereszkedik, már nem sokkal az autó tengelytávjának közepe mögött. Ez a kialakítás a downwash hatás felerősítését szolgálja, ahogyan a korábbi autókon is. A kólásüveg terület nagyon karcsú a Haas autójának végén, és a rendkívül hosszú kipufogó tanúskodik arról, hogy mennyire közel próbálta meg elhelyezni a Ferrari erőforrását a Haas a pilótafülkéhez képest, hogy minél nagyobb helyeket tudjanak adni az autó alatt futó Venturi-csatornáknak.

A padlólemez megnyitása hasonlít a legjobban az F1 showautójáéra, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy a Mercedes technikai igazgatója, Mike Elliott szerint ez lesz az egyik legérzékenyebb fejlesztési terület a csapatok között: csak felülnézetből tűnik fel, hogy a Venturi-csatornák kezdete jóval keskenyebb, mint a demóautóé, de itt bizonyosan nem a végleges megoldást mutatták meg.

Haas VF-22 detail Fotó készítője: Haas F1 Team

A hátsó felfüggesztés a képeken látott autón továbbra is vonórudas, de az első felfüggesztés példáját követve ez is csalóka lehet. Az mindenesetre jól látszódik, hogy a lengőkarok ismét egy szép nagy háromszöget alkotnak, amelyeknek a csatlakozási pontjai ismét a sebességváltóházban vannak, nem pedig a hátsó ütközőzónában, ahogyan tavaly a Mercedesé és a Red Bullé volt.

Talán a legérdekesebb megoldást mégis a sötétben kell keresnünk, és a megléte nem szúrja ki azonnal az ember szemét: A hátsó szárny alsóbb két eleme nem csak a szárny oldallapjának meghosszabbításaként látható a képen, hanem azokat a diffúzor kijáratának tetejére szerelte a Haas, ez pedig az egész hátsó szárnynak egy jóval szögletesebb karaktert adott a showautóhoz képest. Arra természetesen figyelt az amerikai csapat, hogy a diffúzor környékét a lehető legjobban elsötétítse, így nehéz kivenni hátsó kerekek körüli terelőszárnyakat. A hátsó szárnnyal kapcsolatban még érdemes annyit megemlíteni, hogy nincs rajta a DRS nyitómechanizmusa.

Összességében annak ellenére, hogy a Haas is csak festésbemutatóként címkézte fel a mai eseményt, elmondható, hogy egy igen kellemes ízelítőt adtak abból, hogyan értelmezhették a csapatok a 2022-es szabályrendszert. A Haas bemutatója már csak azért is volt érdekes, mert szinte biztos, hogy az itt látott megoldások többsége, mint az oldaldobozok vagy az erőforrás környékének kialakítása vissza fog köszönni a Ferrari 2022-es autóján is.