Technikai elemzés: Ferrari F1-75, a Scuderia radikális 2022-es F1-es autója

Ahogyan azt minden elemző cikk előtt leírhatom, nem kis meglepetésre, de eddig mindegyik 2022-es autó teljesen különbözik a többitől – ez igaz lesz később a Mercedesre is, Ferrari pedig szintén markánsan egyedi konstrukciót leplezett le az F1-75-tel.

Az talán nem is kérdéses, hogy a bemutatók utáni szépségszavazáson a Ferrari retro fényezése agyonveri majd a mezőnyt, de amellett, hogy jó ránézni a maranellóiak legújabb autójára, az tele van egyedi mérnöki megoldásokkal is, és talán abból a szempontból a legegyedibb, hogy a sajtó sem tud dűlőre jutni vele: az olasz technikai elemzők természetesen már most az egekig magasztalják a Ferrarit, Gary Anderson, a Jordan egykori technikai igazgatója „csalódást keltőnek” és „összefüggéstelennek” nevezte az F1-75-öt, míg az F1TV Tech Talkjának műsorvezetői egyelőre jóval visszafogottabban csak érdekesnek nevezték a konstrukciót. Pálcát sem én, hanem majd a stopper fog törni a Ferrari felett, de addig is vegyük sorra az F1-75 egyedi megoldásait.

A Ferrari különleges, moduláris orráról már tegnap beszámoltunk Giorgio Piola rajzai alapján. A csapat célja ezzel az, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy nem az ő, a legelső elemig nyúló hosszú orruk bizonyul a legjobb megoldásnak, azt egy újabb frontális törésteszt nélkül át tudják alakítani egy rövidebb/más formájú elrendezéssé.

Ferrari F1-75 detail Fotó készítője: Ferrari

Az első szárnyával a Ferrari sem az Aston Martin magasra húzott elrendezését követi, hanem ők is a szárny belső, orrhoz közeli területére helyezték a hangsúlyt, és az jóval nagyobb leszorítóerős konfigurációnak tűnik, mint például az Aston Martinon. A már előbb említett Gary Anderson az eddigi elemzéseiben úgy vélte, hogy nem éri meg ennyire keményen megdolgozni a légáramlatokat az autó elején, még a Venturi-csatornák előtt, miközben Kyle Forster, a Mercedes egykori aerodinamikusa szerint a megoldással a várható alulkormányzottságot próbálhatják ellensúlyozni, amihez a Pirelli szerint idén a peresebb gumikon kívül az autók nagyobb minimumsúlya is hozzá fog járulni. A szárny oldallapjával, ahogyan eddig szinte mindenki, a Ferrari is az első kerekek előtti outwash hatást próbálja meg felerősíteni.

Ferrari F1-75 detail Fotó készítője: Ferrari

A Ferrari első felfüggesztésével kapcsolatban voltak olyan hírek, hogy a McLarenhez hasonlóan ők is vonórudas elrendezést fognak választani. Ez végül nem így lett, maradtak a hagyományosabb tolórudas kialakításnál, de így sem érdektelen az F1-75 eleje: az utóbbi években látott trendekkel ellentétben a kormányművet a Ferrari nem helyezte egy karbonházba sem az alsó sem a felső lengőkarpárossal, hanem külön hagyták azt (WeRaceAsOne felirattal), egyelőre nem egyértelmű, milyen aerodinamikai szempontból. Az első fékhűtők jóval kisebbek, mint az Aston Martinon és a Williamsen láthatóak, és a McLarenhez hasonlóan a függőleges terelőelemet kicsit eltolták magától a gumitól – a fékhűtő bejárata pedig abban a kis résben is folytatódik.

Ferrari F1-75 Fotó készítője: Ferrari

Kétségkívül a legnagyobb figyelmet az F1-75 oldaldobozai kapták, amely a látottak kozül az egyik legrészletgazdagabb modell, és a McLaren és az Aston Martin/Alfa Romeo elrendezésének sajátos keresztezéseként írható le. Maguk az oldalsó beömlők magasan, szélesen elnyúlóan helyezkednek el, és a nagyon picire húzott, négyzetes beömlőkkel szemben komolyabb aerodinamikai szerepük van az áramlások irányításában. Közvetlenül a beömlő alatt egy nagyon rövid, de jelentős alávágás figyelhető meg, a la Aston Martin, amely azonban hamar átalakul a McLaren féle outwasht preferáló kialakításába, miközben a dupla padlólemezre utaló alávágást is megtartják minimálisan, amelyen keresztülvezetve az áramlatot azt megpróbálják a diffúzor fölé vezetni a „hagyományos” vonórudas hátsó felfüggesztésen keresztül.

Ferrari F1-75 side detail Fotó készítője: Ferrari

Az oldaldoboz alsó része szorosan együttműködik a Venturi-csatornák bejáratával is: itt is egy dupla splittert figyelhetünk meg az első kerekek mögött (piros nyíl), valamint a szabályok egészen kreatív értelmezését: ahogyan azt már a Williamsnél is kiemeltem, úgy tűnik, a határokat feszegetve a csapatok a 4 maximálisan megengedett függőleges terelőlap elhelyezésével játszadozva azt kihozzák a padlólemez bejáratán kívülre. A Williams fotóin két elem is látványosan kiemelkedett itt, a Ferrarinál egyelőre csak egy (jobboldoli fehér nyíl mögött), közvetlenül a splitterek mögött, közel az utascellához, jól eldugva. Ezzel a terelőelemmel már a Venturi-csatorna bejáratán kívül energizálhatják a splitteren keletkező örvényeket. A többi nyíl arra utal, hogy a Ferrari nem hozott létre egy külön válaszfalat a Venturi-csatornák kezdete, és az utascella között, mint a McLaren és az Alfa Romeo, hanem az utascella helyét „elrabolva” alakított ki egy nagyobb bejáratot a Venturi-csatornáinak.

Ferrari F1-75 Fotó készítője: Ferrari

Az oldaldoboz teteje teljesen egyedi kialakítású, és az részben a 2011-es McLaren MP4-26-ot idézi. Az oldaldoboz közepén egy mélyedés található, amelyet a hűtőkopoltyúk kereszteznek. Az Aston Martinhoz hasonlóan a Ferrari is az erőforrás hűtése során keletkező meleg, viszont már megdolgozott levegő elvezetésére játszik, a kopoltyúk kialakításából ítélve pedig azt nem is feltétlenül a diffúzor tetejére próbálják irányítani, hanem a hátsó szárnyra és a beam wingként ismert diffúzor fölötti szárnyra. Nem teljesen egyértelmű a kialakítás célja, de az utóbbi elméletre utal az is, hogy a hátsó felfüggesztés lengőkarjainak megnyitását okosan miniatűr légterelőként formázta meg a Ferrari. Ez a kialakítás is megosztotta a szakmát: Gary Anderson nem érti, miért vezetné itt ki a Ferrari az erőforrás hűtése közben „elhasznált” levegőt, lelassítva az áramlatokat, miközben a Motorsport.com olasz kiadása Maranellóból kiszivárgott információkra hivatkozva állítja, hogy az elrendezés annyira jól működik, hogy azzal 7%-kal több leszorítóerőt tud előállítani az autó hátsó tengelye és a diffúzor, mint egy hagyományosabb, a Mercedesen, Williamsen, Haason látott rövidre és apróra húzott oldaldobozzal. A stopper majd eldönti, kinek lesz igaza.

Ferrari F1-75 detail Fotó készítője: Ferrari

Annak érdekében, hogy minél zavartalanabb legyen a levegő útja a kocsi fölött, a Ferrari visszatért a háromszög-alakú felső légbeömlőhöz, és a felső motorborítást is látványosan apróra húzták – ebben egyébként nincs eltérés a sajátos hátsó tengelyt kialakító Alfa Romeo és a Ferrari között.

Ferrari F1-75 rear detail Fotó készítője: Ferrari

Az autó hátuljánál a Ferrari is a nemzetközi sajtó által „egérlyuknak” elnevezett kialakítást választotta a diffúzor oldalfalánál (piros nyíl), amit először az Aston Martinon láttunk, illetve egy egyedi megoldás jutott a kipufogóra is: a 2022-es szezontól már ismét csak egyetlen kipufogócső lehet az autók végén, így a wastegate-szelep kipufogóját ismét vissza kell vezetniük oda. Ennek megoldására a Ferrari az eddig látott megoldásoktól eltérően ameddig lehetett, megtartotta a szelep külön kipufogóját, és azt a lehető legkésőbb, már csak a hátsó szárny alatt vezette vissza a kipufogócsőbe (kék nyíl).

Összességében: hiába lett csodaszép az F1-75, hiába nyűgözött le mindenkit az egyedi és különleges oldaldobozával, orrkialakításával a Ferrari, a legfontosabb kérdőjelre a maranellóiak versenyképességével kapcsolatban nem fogunk választ kapni a bahreini időmérőig: mire képes az új motor. A 2019-es trükközésük után a 2020-as, és kisebb mértékben, de a 2021-es szezonjukra is rányomta a bélyeget a Ferrari erőforrásának gyengesége. Amennyiben a korábban Mattia Binotto által vezetett motorrészleg a „Superfast” égéskamrával, és az AVL hathatós segítségével sem találta meg az akkor elveszett szürkezónás lóerőket, kárba veszik az F1-75 karosszéria összes vélt vagy valós erőssége. Intenzív munkával már a 2021-es, messze nem ideális és korlátolt autót is behozták a konstruktőri bajnokság 3. helyére, és a szezon végén bemutatott új hibrid rendszerük után a McLaren már nem is tudta önerőből legyőzni a Ferrarit, de ahhoz, hogy megnehezítsék a Mercedes és a Red Bull dolgát, sokkal nagyobbat kell előre ugraniuk.