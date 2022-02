Technikai elemzés: az okos megoldásokkal telepakolt Mercedes W13

A 2022-es Mercedes eddig a legjobb példája annak az elvnek, amivel James Key, a McLaren technikai igazgatója jellemezte a helyzetüket tavaly nyáron, amikor még mindig kérdéses volt, hogy Daniel Ricciardo képes lesz-e hozzászokni a McLaren autójához, és vajon könnyebb dolga lesz-e 2022-ben.

Key akkor leszögezte, hogy nem biztos, hogy a teljesen új technikai szabályrendszer ellenére nagy mértékben meg fognak változni az autójuk tulajdonságai, hiszen az a csapatnál felgyűlt tudást reprezentálja azzal kapcsolatban, mi tesz egy Forma-1-es autót gyorssá. Ha ránézünk a W13-ra, avatatlan szemmel könnyen hihetjük azt, hogy a Mercedes egy az egyben átvette a tavalyi karosszériáját, főleg a motorborítás hasonlósága miatt, és azt mindössze hozzáigazították a 2022-es szabályokhoz.

Erről természetesen szó sincsen, hiszen ahogyan Mike Elliott, a csapat technikai igazgatója is elmondta, egyedül a kormányt hozták át a 2021-es autóból, de mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a zűrös éveket maga mögött hagyó, kísérletező kedvében lévő Ferrarival vagy McLarennel szemben a Mercedes továbbra is úgy gondolja, hogy az évek alatt felhalmozott tudásbankuk megfelelő megoldásokat kínál a 2022-es kihívásokra is.

A W13 a második autó a Ferrari után, amely kifejezetten hosszú orral rendelkezik, és az orrkúphoz mind a négy szárnyelem csatlakozik, azok formája, és a mögöttes elmélet már teljesen eltér a Ferrariétól. Míg a Ferrari a szárny orrhoz közel eső részével dolgozza meg a legjobban az áramlatokat, a Mercedes ott kifejezetten keskenyre húzta a saját szárnyát, és ehelyett a hangsúlyt a szárny közepére helyezte – ahogyan egyébként a kiszivárgott képek szerint a Red Bull is. Ezzel a céljuk egyértelműen az, hogy az orrkúp környékéről a levegő viszonylag zavartalanul haladhasson tovább a Venturi-csatornák bejárata felé. A Mercedes az Aston Martinhoz hasonlóan az orrhoz viszonylag közel helyezte el a felső elemek állítómechanizmusát, Kyle Forster, a csapat egykori aerodinamikusa, aki utoljára a Mercedes 2020-as autóján dolgozott, úgy véli, ezzel az egykori Y250 örvényt próbálják előidézni, ami az új formájában természetesen jóval kevésbé erős.

Mercedes W13 front wing endplate detail Fotó készítője: Mercedes AMG

A Mercedes a többi csapatnál sokkal agresszívabb, a folytonos, lágy felületeket előíró szabályok határainak feszegetésével jóval szögletesebb átmenetet adott a szárnylap és az oldalfal közötti átmenetnek (piros nyíl), ahogyan az pedig a kék nyíllal jelzett területen látható, nem teljesen folytonos a vízszintes szárnyelemek és az oldalfal találkozása - a többi csapathoz hasonlóan természetesen a Mercedes is az outwash hatást próbálja a rendelkezésére álló eszközökkel felerősíteni.

Mercedes W13 detail Fotó készítője: Mercedes AMG

Az első tengelyen megtartották a „hagyományos” tolórudas első felfüggesztést, a Ferrarival ellentétben pedig a kormányművet el is dugták az egyik felső lengőkar fölé. Ahogyan az a Mercedes által közzétett képeken meglepően könnyen látható, nem követték az Aston Martin és a Ferrari útját a dupla splitterrel, viszont az látszólag kitölti a szabályokban meghatározott rendelkezésére álló területet.

Mercedes W13 tunnel entrance detail Fotó készítője: Mercedes AMG

Ahogyan a többi autónál, úgy a Mercedesnél is a W13 egyik legegyedibb területe a Venturi-csatornák bejárata: se nem rendelkeznek külön, a splitter felé irányított oldalfallal, mint a McLaren vagy az Alfa Romeo, és nincsen a padlólemez bejáratán kívülre helyezett terelőelemük sem, mint a Williamsnél vagy a Ferrarinál. Ehelyett egy nagyon érdekes, lépcsős elrendezést választottak: a két belső terelőelem, és a csatorna bejárata jóval magasabbra van húzva, közvetlenül az utascella mellett, mint annak a külső része (piros nyíllal a váltás helye) és a legkülső, ismét magasra húzott terelőelem (kék nyíl).

Mercedes W13 floor and sidepods Fotó készítője: Mercedes AMG

Az elrendezés szorosan együttműködik az oldaldobozok kialakításával is: a magasabbra húzott rész nagyon közel helyezkedik el a minimálisan alávágott oldaldoboz elejéhez, itt a motorborítás mentén próbálják meg továbbvezetni az áramlatokat a kólásüveg területre, és végül a diffúzor fölé. Az alacsonyabbra hagyott terület teljesen máshova, a padlólemez szélére, a 2021-ben már látott hullámos örvénygenerátorok felé terelik a levegőt, amivel a céljuk továbbra is a padlólemez szélének hatékony szigetelése lesz egy „virtuális szoknya” létrehozásával.

Az oldalsó légbeömlő környékét jobban megvizsgálva egy nagyon okos trükköt vehetünk észre: a Mercedes beömlője is szögletes, azonban mivel magát az oldalszekrényt nagyon keskenyre tervezték, az amelletti, Petronas logót kapó nem tölti ki a szabályokban a rendelkezésükre bocsájtott helyet. Az Aston Martinnal szemben így a Mercedes jóval látványosabb ívet tudott adni az oldaldoboz elejének, befogva azt az outwash hatás felerősítésére.

Mercedes W13 Fotó készítője: Mercedes AMG

A szemből készült képeken jól látszik, hogy egy szép nagy terelőszárny ül az oldaldoboz fölött, tovább erősítve ezt a hatást: Ez bizony papíron pusztán a visszapillantó tükör tartóelemének számít, mivel a szárny által szélessége nem haladja meg magának a tükörnek a szélességét.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotó készítője: Mercedes AMG

Maga az oldaldoboz és a motorborítás nagyon keskeny, és csak egy fura, négyzetes panel tűnik fel a szemnek: ez minden bizonnyal egy cserélhető elem, és amikor éppen nem az Eunice vihar közepette fognak pályára gurulni, az idén újra szabályos hűtőkopoltyúk fognak helyet foglalni itt.

Mercedes W13 detail Fotó készítője: Mercedes AMG

Érdekes módon a Mercedes padlólemezén egy látványosan tornyosuló szárnyacska is helyet foglal: a már előbb említett Kyle Forster sem értette, ez hogyan lehetséges, amikor a szabályok egyetlen egy terelőelemet engedélyeznek a padlólemez szélén, amit azonban csak jóval előrébb helyezhetnek el, ahogyan azt láthattuk az Alfa Romeo C42-ről készült képeken is, de mivel az fent volt az autón a filmforgatási nap alatt is, egyelőre el kell fogadnunk, hogy egy legális megoldással van dolgunk.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotó készítője: Mercedes AMG

A hátsó tengelyen megtartották a vonórudas elrendezést, tehát a Mercedes-motort használó csapatok közül egyedül a saját sebességváltóházat építő McLaren tért el ettől a megoldástól. A Mercedes hátsó szárnya is érdekes, W-alakú hullámokat kapott, amihez hasonlót eddig egyetlen másik csapattól sem láttunk, a hátsó szárnyat pedig ők is csak egyetlen függőleges tartóelemmel erősítették meg, hasonlóan a szintén Silverstone-ban bemutatkozó Williamshez.

Összességében: a Mercedes messze nem tűnik az eddigi legradikálisabb autónak, amit kétféleképpen is lehet értelmezni: a saját, jól bevált elrendezésüket szem előtt tartva meg sem próbálkoztak annyira újszerű megoldásokkal, mint a McLaren vagy a Ferrari, így nem vettek észre időben egy-egy „dupla diffúzor” erejű elemet, ami egy teljesen új szabályrendszer előtt igen valószínűtlen forgatókönyv az egyik legnagyobb infrastruktúrával rendelkező, nyolcszoros konstruktőri csapatával kapcsolatban. A másik lehetőséget pedig az, hogy a Mercedes a szabályok alapos tanulmányozása után arra jutott, hogy nem kell újra feltalálniuk a kereket, és a korábbi ismereteiket is sikerrel kamatoztathatják a sport új korszakában. Már nem kell sokat várnunk, hogy a téli tesztek kezdetével megkapjuk az első ízelítőt a várható erősorrenddel kapcsolatban.