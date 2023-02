Technikai elemzés: az Aston Martin AMR23 extrém megoldásai

Miközben hamarosan elkészül az Aston Martin új gyára, ahol hétfő este bemutatták az AMR23-at, Lawrence Stroll arról is gondolkodott, hogy nagy koponyák dolgozzanak abban: Dan Fallows technikai igazgatót, Adrian Newey egykori jobbkezét a Red Bulltól igazolták, a BAR-t, McLarent, Alfa Romeót megjáró Luca Furbattót pedig Hinwilből csábították el, hogy vezessék az Aston Martin mérnöki stábját az élmezőny felé vezető úton.

A 2022-es szezont a mezőny egyik legegyedibb autójával kezdte az Aston Martin, azonban a magasra húzott orrkúppal, első szárnnyal és oldaldobozokkal rendelkező autó a Mercedes W13-hoz hasonlóan sosem volt képes a pályán is annyi leszorítóerőt termelni, mint laboratóriumi körülmények között a szélcsatornában.

A silverstone-i alakulat ezután elővette az egyik jól bevált receptjét, és egy az egyben megpróbálták lemásolni a mezőny egyik legjobb autóját. Bár kívülről az oldaldoboz borítása szinte egy az egyben megegyezett az RB18-éval, és a Venturi-csatornák bejáratát övező terelőelemek is kísérteties hasonlóságot mutattak a Red Bull megoldásával, sem a hűtőrendszert, az eltérő első-hátsó felfüggesztést vagy az oldalsó ütközőzónákat nem tudták áthelyezni év közben annak érdekében, hogy hasonló teljesítményt nyújtson a csomagjuk.

2023-ra azonban nem csak egy szimpla Red Bull-klónt épített az Aston Martin, hanem a koncepció megértése után egy teljesen egyedi autót.

Az új autó teljesen eltérő orrkúpot kapott. A lapos, magasra húzott kialakítást felváltotta a mélyebbre tolt, az első szárny legalsó eleméhez kötött kialakítás. Az első szárny kialakításánál az eddig látott 2023-as megoldásokhoz képest nem törekedtek annyira az outwash hatás kialakítására, a felső két elemet is az első kerekekhez közelebb húzták magasabbra.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing Aston Martin Racing AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

Az Aston Martin teljesen új első felfüggesztést készített 2023-ra: maradtak a nyomórudas kialakításnál, de a felső lengőkarok pozícióját nem egy síkba, hanem a Red Bullhoz és az Alfa Romeóhoz hasonlóan eltolva helyezték el. Ezzel a megoldással nem csak azt érik el, hogy a szénszálas borítással hatékonyabban tudják irányítani lefelé a levegőt, de féktávokon az autó előrebillenését is kordában tarthatják.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

A teljesen új monocoque mellé új hűtőelrendezés is párosult, amely az oldaldobozok radikális formájában nyilvánul meg a legjobban. Az egyedi, nagyon széles oldalsó légbeömlőnek ők is eltolták előre az alsó élét, és a Red Bullhoz hasonlóan a padlólemezbe süllyesztették az oldalsó ütközőzóna alsó csövét, hogy minél mélyebben alá tudják vágni az oldalsó légbeömlőt.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

A Coanda-rámpás oldaldoboz-tető mellé ők is falat húztak, ahogyan tette azt 2022-ben először az Alpine, azonban az Aston kialakítása még radikálisabb, a jóval meredekebb rámpa jóval a diffúzor előtt, a kólásüveg-nyak területen találkozik a padlólemezzel. Ezt részben azért tehették meg, mert az Aston Martin is az autó középvonalára, a motor fölé helyezte el a hűtőradiátorok jelentős részét.

Aston Martin AMR23 sidepod undercut

A szélesen hagyott oldaldoboz-fal alatt a 2022-es Ferrarit idéző apró alávágás található, ahol padlólemez elejéről vezetik a levegőt a diffúzor felé.

Az Aston Martin motorborítása szintén a Red Bull, Alpine, McLaren példáját követi. A széles kályhacsőre költöztek a hűtőkopoltyúk is, ahonnan a Mercedeshez hasonló, de annyira nem agresszív mélyítést követve távozik az elhasznált hűtőlevegő a hátsó szárny alá, ahol találkozik a hátsó megnyitásból érkező levegővel, aminek a méretét a hőmérsékletnek megfelelően tudják állítani majd a szezon alatt.

Aston Martin 23 Fotó készítője: Aston Martin Racing

Az Aston Martin továbbra is a Mercedestől vásárolja a hátsó felfüggesztését, így ők is abban reménykednek, hogy a Mercedes valóban egy hatékonyabb, a nehéz 2022-es autókat hatékonyabban kirugózó felfüggesztést szállított nekik.

A hétfőn tartott bemutatók hangulata közötti óriási eltérés mindenkit meglepett. Míg a McLarennél őszintén kijelentették, hogy nem elégedettek az autóval, és még időbe telik, mire a „későn” meghatározott fejlesztési irányvonalat át tudják ültetni a gyakorlatba, az Aston Martinnál ennek szöges ellentétével találkoztak a Motorsport.com helyszínen tartózkodó újságírói.

Még a tulajdonos Lawrence Stroll is kedélyesen mosolygott a színpadon, talán az F1-es részvétele óta most először. Miközben az élmezőnyben mindenki kitartott az eddig kialakított koncepciója mellett, a 2022-ben 7. Aston Martinnak nem volt veszítenivalója egy teljesen új autó építésével.

Az elődjéhez képest 95%-ban új AMR23-hoz pedig nagy várakozásokat fűznek Silverstone-ban, a csapat optimizmusa pedig már a riválisaik figyelmét is felkeltette. Ha pusztán az autó nem is lesz elég ahhoz, hogy felvegyék a harcot a McLarennel, Alpine-nal, Alfa Romeóval, abban biztosak lehetünk, hogy a 41 évesen még mindig szupermotivált Fernando Alonso olyan pozíciókba is eljuttatja majd az új autót, ahol egyébként nem lenne helye.