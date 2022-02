Technikai elemzés: Aston Martin AMR22, az F1-es autó, aminek vissza kell térnie a középmezőnybe

Szerencsére nem kell olyan széleskörű figyelmeztetést írnom a megtévesztő renderképek vagy a nem végleges autó miatt, mint a Haas előtt, a Red Bull F1-től kölcsönzött showautójáról pedig nem is lehet komolyan vehető elemzést írni. Az Aston Martin páros lábbal rúgta be a 2022-es szezon ajtaját, az érdekes autóhoz egy gyönyörű festés párosult, egyedül Lawrence Stroll retorikai képességei rontottak egy kicsit a bemutató izgalmain.

Azt azért meg kell említeni, hogy a rivális mérnökök szemei elől igazán fontos részleteket, a Venturi-csatornák megnyitását és a diffúzort egyáltalán nem mutatták meg, az összes nem azonnal másolható részletet, mint a hűtők elhelyezését azonban igen, szóval vegyük is sorra az AMR22 eddig látott egyedi megoldásait.

Az Aston Martin is négyzetalakú orrkúpot választott, mint a Haas, és ugyanúgy a maximálisan megengedett 4 elemből áll a szárnyuk, ahogyan az amerikaiaké, ahogyan hasonlóság az is, hogy a legalsó elem már nem kapcsolódik magához az orrkúphoz.

Aston Martin AMR22 detail Fotó készítője: Aston Martin Racing

Az orrkúpot azonban még magasabbra húzták, az vízszintesen a szárny oldalfalának középpontjánál ér véget, és az első szárny alsó két eleme gyakorlatilag lekonyul onnan. Ezzel az autó középvonala mentén szabadon hagyták az utat a levegőnek a padlólemez irányába, ahelyett, hogy komolyabban munkára fogták volna.

A szárnyelemek pedig rendkívül más formát kaptak, mint a Haasé: a legszélesebb az alsó helyett a középső elem, amely nagyon hosszan csatlakozik az orrkúphoz is. A két felső, állítható elem kialakítása a 2019 és 2021 között látott szárnyaként idézi, azok meredeken keskenyülnek az oldalfalhoz közeledve, ami arra utal, hogy még a szigorú szabályrendszer keretein belül is megérte megpróbálkoznia a csapatoknak az outwash hatás megteremtésével.

Mind az élőben bemutatott, mind a renderképeken szereplő autón tolórudas első felfüggesztés volt, a csapat grafikusai annyira igyekeztek elfeketíteni a Venturi-csatornák beömlőit, hogy véletlenül a jobb oldali tolórudat is eltüntették az autóról. A Haas renderképeihez képest szokatlanul nagyok az AMR22 fékhűtőbeömlői, mivel teljesen új fékrendszerek lapulnak az új kerekeken belül, ez egy érdekes fejlesztési terület lesz az előttünk álló hónapokban.

Aston Martin Racing AMR22 detail Fotó készítője: Aston Martin Racing

Szemből, ahogyan a Haasnál, úgy az Aston Martinnál is az oldalsó légbeömlők szokatlan kialakítása tűnik fel egyből a szemnek: az AMR22-n apró, négyzet alakú beömlők találhatóak, amelyek körül pusztán esztétikai okokból festették feketére az oldaldoboz elülső részét.

2022 side view rules Fotó készítője: Giorgio Piola

Az oldaldoboz kialakítása teljesen eltér a Haasétól, és abban felismerhetjük a Giorgio Piola által korábban megrajzolt két aerodinamikai koncepció másik végletét, a keskenyebb, de sokkal hosszabb kialakítást, amely jobban hajaz az F1 korábbi showautójára is. A hűtőradiátorok szinte vízszintesen utaznak az oldalszekrényekben, szemben a Haas saját elrendezésével, ahol minden bizonnyal továbbra is megdöntve kerülnek elhelyezésre.

Aston Martin AMR22 detail Fotó készítője: Aston Martin Racing

Az Aston Martin azonban sokkal radikálisabban alávágott az oldaldobozoknak, mint ahogyan azt a korábbi bemutatópéldányokon láthattuk, és ezzel szinte adja magát a feltételezés, hogy a Ferrari rosszul sikerült projektjéhez hasonlóan az Aston Martin is a dupla padlólemez hatást próbálja elérni a saját kialakításával – az áramlatokat a két vízszintes felület között a diffúzorhoz vezetve, aminek így javíthatják a hatékonyságát.

Aston Martin Racing AMR22 Fotó készítője: Aston Martin Racing

Az oldaldobozok alig keskenyednek az autó oldalán, és a Haastól eltérően a hátsó tengelyt megelőző kólásüveg területen is szélesek és magasak maradnak.

Aston Martin Racing AMR22 detail Fotó készítője: Aston Martin Racing

A 2022-es szabályok keretein belül ismét legalizálták a hűtőkopoltyúkat, és míg a Haas ezt az elemet nem tüntette fel egyelőre az új autóján, az Aston Martin egyből megmutatta, hogy mindkét oldalon 15 megnyitást helyezett el az oldaldobozain, amelyek minden bizonnyal versenyről versenyre változnak majd, a hőmérsékleti viszonyoktól és a pályához passzoló leszorítóerőt termelő csomag szükségleteitől függően.

Aston Martin AMR22 detail Fotó készítője: Aston Martin Racing

A felső légbeömlő megtartotta a Mercedes-motoros autókra jellemző formáját a középen elhelyezett háromszög-alakú bukókerettel, és az AMR22 borításán látható huplikból arra következtethetünk, hogy Mercedes-motor is megtartotta a többi gyártóénál nagyobb hőcserélő kamráját.

Aston Martin AMR22 detail Fotó készítője: Aston Martin Racing

Az AMR22 hátsó felfüggesztése továbbra is a 2010 óta általánossá vált vonórudas kialakítású: mivel az Aston Martin mind a hátsó felfüggesztésének belső elemeit, mind a sebességváltóját a Mercedestől vásárolja, valószínűleg a konstruktőri világbajnokok is hasonló megoldással mutatják majd be a W13-at. Az Aston Martin mutatta be elsőként, hogyan mutat a 2022-es hátsó szárnyakon a DRS nyitómechanizmusa, amit korábban magyarázat nélkül mind az F1, mind a Haas lehagyott a bemutatóautóiról.

Aston Martin Racing AMR22 Fotó készítője: Aston Martin Racing

Az Aston Martin a számítógépes képeken dupla középső szárnyat rajzolt a hátsó szárny és a diffúzor közé, amelyek körülölelik a kipufogót – ez a megoldás pedig jelentősen eltér a Haasnál látott szimpla szárnytól, amelyek teljesen vízszintesen ültek a hátsó gyűrődési zónán, bőven a kipufogó alatt. Az Aston Martin egyetlen képet sem készített hátulról az élőben bemutatott autójáról, így ezt a megoldást még nem vehetjük véglegesnek, ahogyan a hátsó diffúzor pontos kialakítását is majd csak a teszteken és a bahreini szabadedzéseken készült képek alapján fogjuk megismerni.

Összességében: nagyon izgalmas, hogy a Haas után pont egy olyan csapat mutatta meg a 2022-es autóját, amely egy teljesen eltérő koncepciót választott az autó körüli áramlatok elvezetésére. Külön pikantériát ad a két autó közötti összehasonlításnak, hogy az egyik a Ferraritól, a másik a Mercedestől kapja az elemeinek meghatározó részét. Az Aston Martint pénteken már mozgásban is láthatjuk majd, miután Silverstone-ban pályára is gurulnak vele.