Technikai elemzés: a Mercedes W14 érdekességei a fekete festés alatt

Úgy tűnik, hogy igazán komoly koncepcióváltást egyetlen csapat sem kockáztatott meg a 2023-as Forma-1-es szezon előtt az autójával, így továbbra is a mezőny legegyedibb autójának tekinthető a Mercedes W14.

Bár a híres/hírhedt zérópod egyelőre megmaradt, a Mercedes alaposan átdolgozta az autó középső részét. A zérópod megvalósítását továbbra is az teszi lehetővé, hogy a Mercedes minden csapatnál agresszívabban süllyeszti a monocoque-ba a hűtőradiátorait, még ha a hűtőradiátorok kicsit hátrébb is kerültek 2022-höz képest.

A lefelé szélesedő, háromszög alakú beömlő helyett egy teljesen egyenes, függőleges beömlővel találkozunk. Az oldaldoboz borítása sokkal részletesebb, az nem folyik annyira egybe a motorborítással, hanem egy keskeny, de hangsúlyos vonallal vezeti az áramlatokat a kólásüveg-nyak területre.

Mercedes W14 detail Fotó készítője: Mercedes AMG

A pilótafülke mellett továbbra is ott vannak az oldalsó ütközőzóna felső bukócsöveit takaró szárnyak, amelyek magukba foglalják a visszapillantó tükör tartóját is, ezen a szárnyon csak minimálisan változtattak 2022-höz képest.

A részletesebb zérópoddal kapcsolatban is kell azonban említenünk, hogy nem csak a digitális renderképeken, de a Silverstone-ban bemutatott majd több-kevesebb sikerrel bejáratott autón is szegecsek tartották az oldalszekrény borítását, Toto Wolff pedig már elismerte, hogy az első futamok után megváltozik a kialakítás, így könnyen lehet, hogy már a 2023-as szezon kezdete után búcsút intünk a különleges, de egyelőre sikertelen kialakításnak.

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG Mercedes W13 di Lewis Hamilton, GP del Brasile Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes motorborítása szintén teljesen egyedi, és még egy fokkal továbbmentek, mint a riválisaik, akik szintén széles, hosszirányban futó borítással a derékszárnyra vezetik ki a motorérből a hűtésre használt levegőt.

George Russell, Mercedes W14 Fotó készítője: Mercedes AMG

A Mercedes fogta a Ferrari fürdőkádját, és egy szinttel feljebb emelve, a középső motorborítás és a felső légbeömlő köré tette azt. Ez a megoldást nehezen kivehető a digitális képekről, azonban a valódi W14-en tökéletesen látszódott. Az is teljesen egyedi, hogy az így kialakult hűtőalagútba a Mercedes hűtőkopoltyúkat is elhelyezett, amelyek nagymértékben javítják a hűtőrendszer hatékonyságát. Azt egyelőre nem részletezték a Mercedesnél, hogy az oldaldoboz átalakításával ez a kialakítás is megváltozik-e.

Az autó elején az új geometriájú első futómű után a Mercedes orrkúpja továbbra is a szárny legelső eleméhez csatlakozik. Egyelőre nem tértek vissza az első szárnyra azok a terelőelemek, amelyeket tavaly is bevetettek volna az amerikai és mexikói futamon, és amelyek idén a Ferrari SF-23-on köszöntek vissza, de ha figyelembe vesszük, hogy mennyire extrém módon próbál outwash hatást elérni a Mercedes, nem lenne meglepő, ha pár futam alatt visszakerülnének a kis bajuszok a szárnyra.

Így is figyelemre méltó a Mercedes első szárnya, amely ismét kijátssza a szabályok „szellemiségét”. Továbbra is elő van írva, hogy a szárnyelemeknek közvetlenül a szárnyvéglaphoz kell csatlakozniuk. Tavaly a Miami Nagydíjtól kezdve a Mercedes egyedi módon előretolta ezt a csatlakozási pontot, megnyitva a szárny oldallapja alatti területet az outwash hatásnak. Ezt a megoldást 2023-ra betiltotta az FIA, a Mercedes azonban új módot talált az ötlet visszahozására.

Mercedes W14, dettaglio dell'attacco dei flap alla paratia laterale Photo by: Mercedes AMG Mercedes W13, dettaglio dell'end plate che è stato vietato a fine 2023 Photo by: Giorgio Piola

A szárnyelemeket ugyanis csak egy apró rögzítővel kötik a szárnyvéglaphoz, így mind a 3 vízszintesen „lebegő” szárny saját örvényt generál a szárnyvéglap alatt, amelyek segíthetnek az első gumik generálta turbulens levegő mértékének csökkentésére.

A Mercedesen a Venturi-csatornák bejáratán megtalálható függőleges terelőelemeknél is megfigyelhető egy érdekesség. A legkülső, a bargeboard szerepét átvevő terelőelem továbbra is kitölti a szabályokban meghatározott területet, azonban nem csak a legkülső, hanem az eggyel beljebb lévő terelőelem is nagyra nőtt. Mivel a Mercedes egyáltalán nem használja az oldaldobozok széles oldalait arra, hogy az első kerekekről érkező tubulens levegőt távol tartsák a padlólemeztől és a diffúzortól, ezzel a két terelőelemmel próbálnak outwash hatást kialakítani a padlólemez oldalának „szigetelésére”. Ez a filozófia azonban részben hozzájárulhat az autó magas légellenállásához is, amely tavaly is a Mercedes egyik legnagyobb hátránya volt a Ferrarihoz és a Red Bullhoz képest.

Mercedes W14 detail Fotó készítője: Mercedes AMG

A padlólemez oldalán nagyon magasra húzták a McLaren-féle terelőszárnyat, azonban ezen a területen idén is óriási lesz a fejlesztési verseny a csapatok között, ahogyan elkezdik gyűjteni a tapasztalatokat a 15 mm-rel megemelt padlólemez-szél hatásairól.

Furcsa, hogy a 2023-as Forma-1-es szezon előtt két csapat is van, akik közvetlenül a bemutatójuk után elismerték, hogy nem teljesen elégedettek az új autóikkal. A továbbra is a Toyota kölni szélcsatornáját használó McLarentől egyébként is csoda lett volna az áttörés egy évvel azután, hogy Lando Norris elmondása szerint „száz ponttal” kevesebb leszorítóerejük van, mint az élmenőknek.

A Mercedestől az elmúlt 9 évben megszoktuk az altatást, azt azonban nem, hogy az előre eltervezett filmforgatási napjukat sem tudják technikai hibák nélkül teljesíteni, George Russell válasza az AMuS kérdésére a delfinezéssel kapcsolatban pedig szintén figyelmeztető jel lehet arra, hogy az áttörést csak további kemény munkával érheti el a saját koncepciójával a 2023-as szezonban a Mercedes.

Matt Somerfield, Giorgio Piola, Franco Nugnes közreműködésével.