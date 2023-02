Technikai elemzés: a Ferrari legérdekesebb újdonságai az SF-23 F1-es autón

Miközben a középmezőnyben a Red Bull-Ferrari-Alpine 2022-es megoldásainak sajátos egyvelegei terjedtek el, a Ferrari kitarott a saját, egyedi koncepciói mellett, és néhány egészen meghökkentő megoldással látták el az SF-23-at.

A 2022-es szezon elején négy nagyon jól elkülöníthető csoportra osztott oldaldoboz-kialakítást figyelhettünk meg (Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin), de miközben a Ferrari oldaldobozának bizonyos elemeit mások is átvették a 2023-as szezonra, a Scuderia megtartotta a „fürdőkádat”.

A kád mélyítése azonban sokkal sekélyebb lett a 2023-as szezonra, és kettéosztották a korábban egységes hűtőkopoltyúkat is. Érdekes módon a Ferrari nem süllyesztette a padlólemezbe az oldalsó ütközőzóna alsó merevítőjét, a SIS-rudat, annak elhelyezését továbbra is az oldalszekrény alján látható dudor jelzi. A Ferrari tavaly erre az elemre rögzítette a hűtőradiátorait, valószínűleg idén is kitartottak emellett.

Ferrari SF-23 sidepod detail

Az újratervezett oldaldoboz és az autó középső részének legizgalmasabb új megoldása azonban a pilótafülke oldalain, a halo csatlakozási pontjainál elhelyezett nyílások.

Egyelőre nem egyértelmű, hogy csak egy egyszerű hűtőnyílásról van szó, vagy pedig az oldalsó légbeömlő alatti, keskeny függőleges nyílásokról egy újfajta S-csatornán keresztül idevezetik a levegőt. Utóbbi egyértelműen jobban megmozgatta a fantáziánkat, de nem lehet megerősíteni a trükkös megoldás létezését.

Ferrari SF-23 s duct Fotó készítője: Giorgio Piola

Az oldalsó légbeömlő formáját szintén finomították annak érdekében, hogy megnagyobbíthassák az oldaldoboz alávágását. Az alávágás nem annyira nagy és mély, mint például a 2022-es Red Bull vagy az arra hajazó 2023-as McLaren esetében, de továbbra is végigfut az oldaldoboz alatt a kólásüveg-nyak terület irányába.

A monocoque közepét számos terelőszárny tarkítja. Az új visszapillantó tükör tartó alatt a Mercedeshez és az AlphaTaurihoz hasonlóan a Ferrari is elhelyezett 3 apró szárnyacskát. A feketére festett glória tetején továbbra is egy széles terelőelem terpeszkedik. Megtartotta a Ferrari a középső légbeömlő viking szarvait is, amelyek alatt két további, apró terelőelem található.

A leglátványosabb új elem az az L-alakú szárny, amelyekhez hasonlót az előző szabályrendszer alatt még az első szárnyakon lehetett látni, és amely tovább segít optimalizálni a Ferrarinak a pilótafülke körüli áramlatokat.

Ahogyan azt az autóját korábban bejárató, az alkatrészeit a Ferraritól vásárló Haas VF-23-on már láttuk, a Ferrari új első felfüggesztést készített 2023-ra, és a kormányösszekötő az alsó lengőkarokkal került egy síkba.

Ferrari SF-23. detail front wing Photo by: Ferrari

A Ferrari új orrkúpja rövidebb lett az első helyett már csak a második szárnyelemhez csatlakozik. A korábbi 2023-as első szárnyakhoz hasonlóan a Ferrari is megemelte a szárny belső részét, míg a kifelé ívelő szárnyvéglapokkal és a rajtuk található elemekkel minél nagyobb outwash hatást próbálnak elérni.

Ahogyan arról már korábban is írtunk, a Ferrari első szárnyán található terelőelemek, amelyek megfelelnek az FIA megváltoztatott szövegezésű szabályának, strukturális szerepet is játszanak az első szárny működésében, ezért azok legálisak.

A Ferrari legjelentősebb fejlesztései azonban rejtve maradtak a szem elől: a karosszériáért felelős Enrico Cardile mindent megtett az utóbbi hónapokban azért, hogy levigyék a súlylimitre az autót, ahogyan Enrico Gualtieri mérnökei is azon dolgoztak, hogy a 066/7-es erőforrást 2023-ban a képességeinek megfelelő szinten tudják használni, megbízhatósági problémák nélkül.

Ami pedig a legfontosabb, nem tudjuk egyelőre, milyen sikerrel tudta a Ferrari az F1-75 koncepcióit átültetni a 15 mm-rel megemelt padlólemez-előírásoknak megfelelően a 2023-as szezonra - láthattuk, hogy évközben a 39-es technikai direktíva után erre nem volt esélye a csapatnak a költségsapka miatt.

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Davide Rigon, Robert Shwartzman, Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Frédéric Vasseur, Ferrari SF-23, Fotó készítője: Ferrari

Reméljük, hogy az izgalmas szezon érdekében nem sülnek el visszafelé Benedetto Vigna Ferrari-elnök kijelentései, aki már a filmforgatási nap előtt „példátlan sebességű” autóról beszélt az olasz sajtónak, és valóban sikerült a 2022-es szezont remekül kezdő F1-75 optimalizálásával olyan autót készítenie a Ferrarinak, amivel megnehezíthetik a világbajnoki címvédő Red Bull dolgát.

Matt Somerfield, Giorgio Piola, Franco Nugnes közreműködésével

