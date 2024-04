Techgaléria: Mi mindent láttunk a Japán Nagydíj alatt a bokszutcában?

Elsőként címlapképünkön az Alpine kétféle első szárnya Japánból, melyek közül a felső az újabb. Megfigyelhetitek, hogy nem csak a felső lapok alakja különbözik drasztikusan, de a csapat átváltott a szárnyvéglap felé a félig leválasztott végekre is.

Ha megnézzük a szerelő által felkészített McLaren MCL38-at, elsősorban a padlólemezre figyelhetünk fel, melyet leszedtek az autóról, így jól láthatóak annak szegélyei és felcsapott első széle.

A Mercedes W15 bőre alá kukkantva látható, hogy helyezkedik el az erőforrás és annak kiegészítői, de emellett a padlólemezt merevítő fémrudakat is láthatjuk, melyek az oldaldoboz karosszériája alá kerültek.

A McLaren MCL38 ezen közelképén látható a padlólemez és a felső keresztlengőkar hátsó lába közé helyezett buborék, mely a kocsi vége felé áramló levegőt tereli kezelhetőbb utakra.

Ezen a közelképen látható, milyen pokoli részletességgel alakították ki az Aston Martin AMR24 felső keresztlengőkarjának hátsó lábát a karosszériához rögzítő csatlakozást. Érdemes megfigyelni a nagyon vékony, agresszívan felcsapott farkrészt, ami a kasztniba olvad (vörös nyíllal jelöltük).

Aston Martin AMR24 sidepod and floor comparison

Az Aston Martinnak egyébként új padlólemeze és oldaldoboza van Japánban, utóbbi első részébe egy ereszkedő horpasztott vonalat hoztak vissza (piros nyíl), míg a padlólemez szélén lévő szárnyat jobban megcsavarták (kék nyíl) és lemaradt a padlólemez hátsó kivágása. A szárny egy vékonyodó farkrészt kapott ott, ahol ebbe a kivágásba lógott bele régen.

Egy közelkép a Red Bull RB20 glóriájának hátsó lába mellé helyezett légbeömlőről, valamint a visszapillantót a karosszériával összekötő új szárnyról, mely az oldaldoboz felső részén suhanó légáramlatokat is segít kordában tartani.

Nose cone and front wing of the Haas VF-24

Fotót készítette: Mark Sutton / Motorsport Images