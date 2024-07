Távozik a Haas F1-es pilótája! – hivatalos

Nem kellett sokat várni a magyar nagydíjhétvége első nagy hírére: a Haas F1 Team és Kevin Magnussen közösen bejelentette, hogy a szezon végén véget ér a meglehetősen hosszúra nyúlt közös korszakuk.

A Haas történetében Magnussen teljesítette a legtöbb nagydíjat, szám szerint 135-öt, karrierje során pedig 175 nagydíjnál tart. Azt még nem tudni, hogy a Forma-1-ben marad-e a dán versenyző.

A Motorsport.com információi szerint a Haas nagyon közel áll a megegyezéshez Esteban Oconnal, aki az idény végén elhagyja az Alpine csapatát, és új állomáshely után néz. Arra is van esély, hogy hamarosan be is jelentik a franciát.

Magnussen érzelmesen nyilatkozott a bejelentést követően, és kiemelte, hogy a tulajdonos Gene Haas bízott benne, amikor 2022-ben visszahozta őt a Forma-1-be:

„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a Haasnál – büszke vagyok arra, hogy egy ilyen kiváló csapattal versenyezhettem az elmúlt években. Különösen szeretném megköszönni Gene Haasnak az irántam tanúsított elkötelezettségét, nevezetesen azt, hogy 2022-ben ismét visszahozott – amikor azt hittem, hogy a Forma-1-ben töltött időm véget ért.”

„Nagyszerű pillanatokat éltem át ezzel a csapattal – olyan emlékeket, amelyeket soha nem fogok elfelejteni. Miközben már alig várom, hogy versenyzői karrierem következő fejezete következzen, továbbra is teljes mértékben arra koncentrálok, hogy 2024 hátralevő részében mindent beleadjak a Haasnál” – fogalmazott a dán.

Eközben Todt elmondta, elég lehet-e Hamilton megszerzése a Ferrarinak, míg Hamilton meglepő üzenetet küldött a teniszezőnek a wimbledoni sikere után.