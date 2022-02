Tavalyi monacói festése ihlette a McLaren új dizájnját

A wokingi alakulat negyedikként mutatta be péntek este 2022-re tervezett új autóját, az MCL36-ost, amelynek festésén is eszközöltek némi változást. Bár a papaja narancssárga szín továbbra is uralkodó, egy árnyalattal mégis élénkebb lett, valamint a kiegészítő kék szín is világosabbá vált.

Zak Brown elmondta, azért döntöttek a hagyományos szín módosítása mellett, mert valami különlegessel akartak készülni a Forma-1 új korszakára. Az idei festést a tavaly Monacóban már látott dizájn inspirálta, az ugyanis nagyon népszerű volt a szurkolók körében. A továbbfejlesztett narancssárga árnyalatnak a Fluoreszkáló Papaya művésznevet adták, míg a kék New Blue-t kapta.

„Amióta visszatértünk a narancssárga alapszínhez, folyamatosan fejlesztjük a festésünket" - mondta a McLaren vezérigazgatója. Valami olyat akartunk, ami igazán élénk, ami megváltoztatja a papaja árnyalatot is. Úgy gondolom, hogy a tavaly Monacóban és Abu Dhabiban is végrehajtott festésmódosításokat a rajongóink jól fogadták és tetszett nekik, hogy energikusnak látnak minket.“

„Az új festés tükrözi a szépséget, a sebességet és az eleganciát. Mindazt, amiről úgy gondoljuk, jellemeznie kell egy igazán gyors versenyautót. Ez egy természetes evolúció és persze próbálunk arra is odafigyelni, hogy minden szponzorunk jól mutasson az autón.“

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 1 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 2 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 3 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 4 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 5 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren MCL36 6 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren MCL36 7 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren MCL36 8 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren MCL36 9 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team Lando Norris, McLaren MCL36 10 / 10 Fotót készítette: McLaren F1 Team

Bár a színek erősen hajaznak a Gulf színeire, Brown leszögezte, nincs arról szó, hogy jobban elmélyült volna kapcsolatuk az olajtársasággal. A McLaren nemcsak Forma-1-es autóinál alkalmazza majd a frissen bemutatott festést, az IndyCarban és az Extreme E-ben köröző autóik színe is hasonló lesz.

„A McLaren számára egyértelműen a Forma-1 a prioritás, de komplex csapatként gondolkodunk és ha sikerül összehangolnunk a különböző programjainkat, az pozitív. Azt akartuk elérni, ha az emberek ránéznek az autóinkra, azt mondhassák, 'ez minden kétséget kizáróan egy McLaren', függetlenül attól, melyik versenysorozatot követik.“

