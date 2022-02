„Talán párnát teszek majd az autómba, hogy jobban kilássak”

Az F1 2022-től nagyobb, 720 milliméter átmérőjű kerekeket használ, emellett pedig az elsők fölé még egy kötelező terelőelem is benyúlik. Akik már tavaly szimulátoron tesztelték az új masinákat, elmondták, hogy mindez elég rossz hatással lehet majd a kilátásra, és főleg városi pályákon vagy emelkedőkön okozhat gondokat.

Sebastian Vettel, Pierre Gasly vagy épp Lando Norris is arról számolt be, hogy ők számítanak némi bonyodalomra emiatt. Most Norris csapattársa, Daniel Ricciardo beszélt arról, hogy „egyértelműen trükkösebb most a kilátás”, egyszerűen azért, mert „több minden van az útban”.

„Az F1 azért is érdekes, mert nem teheti meg bárki, hogy csak beugrik a volán mögé, így nem is tudja, hogy pontosan mit látunk az autóban. Az onboard kamerák pedig feljebb vannak, így azok nem adják vissza ugyanazt a nézőpontot” – kezdte az ausztrál pilóta.

Tavaly ugyanakkor a közvetítések során már láthattunk pilóták sisakjaiba szerelt kamerákat, melyek már sokkal közelebb álltak ahhoz a képhez, amelyet a versenyzők látnak, Ricciardo viszont kiemelte, hogy egyszerűen nem látnak sok mindent az autóban ülve.

„Idén pedig még rosszabb a helyzet. Idővel viszont hozzászoksz, és eltérő referenciapontokat keresel magadnak. Ez tehát könnyebbé válik majd. A kilátás viszont talán legutoljára akkor volt jó, amikor sokkal inkább az autó elejében ültek és magasabban is.”

„Az autóban mindig vannak vakfoltok, így sokszor kell a megérzéseidre hagyatkoznod, főleg amikor kerék a kerék ellen csatázol. Ez viszont hozzátartozik egy jó csata művészetéhez. Tehát egyéb érzékeket is be kell vetned, hogy megcsinálj egy előzést vagy kivédekezz valakit.”

„Most egyértelműen kicsivel több mindenhez kell alkalmazkodnunk, főleg 2022 első felében, de néhány futam után vélhetően már észre se fogjuk venni a különbséget.” A Red Bull-os Sergio Perez is amondó, hogy hozzá kell majd szokniuk, hogy idén már nem látnak majd annyi mindent az autóban ülve.

„Majd megpróbáljuk kitalálni, hogyan lehetne rajta javítani. Az üléspozíciónkból kiindulva viszont csak egy bizonyos szintig juthatunk el. Jobban meg kell majd tanulnunk a távolságokat, de a versenyzés hatására majd belejövünk” – vélekedett.

Lewis Hamilton eközben arról számolt be, hogy egészen „hasonló” a láthatóság a mostani autókban, de azzal viccelődött, hogy majd egy párnát tesz be, hogy kicsivel magasabbra kerüljön, és ne csak az eget lássa.

