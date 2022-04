Taktikai trükközést várnak a 4 DRS-zónától az Alfa Romeónál

Rekordmennyiségű, 4 DRS-zónát helyezett el az FIA az idei évre átalakított melbourne-i Forma-1-es pályán, amelyek két előzési ponthoz, a 3-as és a 11-es kanyarhoz vezetnek.

A 2022-es Szaúd-arábiai Nagydíjon miközben Max Verstappen és Charles Leclerc csatáztak a győzelemért, ismét reflektorfénybe kerültek az egymást követő DRS-zónák, ugyanis mindketten arra játszottak, hogy az előzést ne az utolsó, hanem a célegyenest lezáró első kanyarban fejezzék be, hogy a másik ne tudjon azonnal visszatámadni a DRS segítségével.

„Szerintem stratégiailag nagyon érdekes helyzetek jöhetnek létre” – osztotta meg a pilóták közül elsőként a véleményét a DRS-zónák mennyiségéről Valtteri Bottas többek között a Motorsport.com-mal.

„Teljesen biztosra kell majd menned az előzések megindításakor, és különösen a verseny végén, jól kell majd időzítened a dolgokat. Kicsit másfajta versenyzés ez, de az biztos, hogy lesznek előzési lehetőségek. Nekem nincs problémám a négy zónával.”

Bottas azt is kiemelte, hogy egy egyáltalán nem hagyományos előzési pont is kialakulhatott a pályán: „Szerintem a 3-as kanyar lehet a legjobb előzési pont, de az új vonalvezetéssel szerintem a hátsó egyenes végén lévő gyors sikánban is lehet majd előzni. Kívülről biztosan nagyon látványos lesz a tempó miatt.”

Csou Kuan-jü úgy véli, hogy DRS mellett a futamon a pozíciók sorsát eldöntheti az is, mennyire jól osztják be a pilóták az ERS elektromos lóerőit.

„Szerintem a helyzet kicsit olyan lesz, mint Szaúd-Arábiában, ahol sokan játszadoztak a DRS aktiválási pontja előtt. Fontos lesz az is, hogy jól menedzseld az ERS-t. Nem akarod teljesen lemeríteni az akkumulátort úgy, hogy nem vagy biztos az előzés sikerességében, az új vonalvezetés pedig nem kedvez a regenerációnak.”