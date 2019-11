Szorult helyzetben a Pirelli, van olyan csapat, akik szerint az idei gumik is jobbak, mint az újak

Már korábban is elhangzott a Pirelli részéről, hogy mekkora munkát fektettek a 2020-as gumikba, amelyeknél elsősorban az idén tapasztalt problémákat igyekeztek megoldani. Az új keverék el is készült, és a gyártó el is hozott azokból pár szettet Austinba, hogy a Forma-1 pilótái első kézből szerezzenek róla tapasztalatokat a pénteki szabadedzéseken.

Az Auto Motor und Sport beszámolója szerint a csapatoknak jövő keddig kell eljuttatniuk óhajaikat és sóhajaikat a Pirelli számára, ám ahogy arról a német lap beszámol, enyhén szólva sem pozitívak az eddigi visszajelzések, sok pilóta rosszabb tapadásra panaszkodott, míg egy meg nem nevezett csapatfőnök azt mondta, hogy még az idei gumik is jobbak náluk.

A riport arról is beszél, hogy az általuk megkérdezettek szerint a kardinális túlmelegedési probléma is ugyanúgy jelentkezik, mint eddig, ami azért lehet kellemetlen az olaszok számára, mert már 2018 óta küzdenek ezzel. A Pirelli részéről elsősorban arra panaszkodnak, hogy túl hideg volt Austinban a rendes tesztekhez, ezért az évadzáró után Abu-Dzabiban egy újabb kört fognak menni az új abroncsokkal a csapatok.

