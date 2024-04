Szomorú évforduló alkalmával tiszteleg barátja előtt Leclerc a japán sisakfestésével

Bianchi még a 2014-es esős Japán Nagydíj utolsó köreiben szenvedett nagyon súlyos balesetet, majd a következő év júliusában életét vesztette a sérülések következtében. A francia az ifjú Leclerc mentora és jó barátja volt, a ferraris pedig rengeteget köszönhet neki a karrierje tekintetében. A két versenyző családja mindig is nagyon közel állt egymáshoz.

Bár a 2014-es szuzukai futamot októberben rendezték, most pedig áprilisban látogat a mezőny a helyszínre, mégis ez az év jelenti a szomorú incidens tizedik évfordulóját. Leclerc a mostani sisakfestését a Bianchi által a Marussiánál 2014-ben használt dizájnra alapozta, és azon szerepel az általa használt 17-es rajtszám is, melyet később az FIA visszavonultatott.

„Természetesen ez egy igazán különleges hely, és akármikor itt vagyok, Jules mindig ott jár a fejemben. Nyilván nagyon gyakran gondolok rá, mivel ő is segített nekem idáig eljutni” – mondta Leclerc a Motorsport.com-nak az évforduló kapcsán.

„Ő már 2010-ben beszélt Nicolas Todttal, a menedzseremmel, hogy támogatást kapjak az F1 felé vezető úton. Miatta változott meg a karrierem. De már előtte is rendkívül szoros kapcsolatot ápoltunk egymással, a két család pedig azóta is összetart. Szóval ezért is különleges itt lenni. A sisakommal előtte adózok ezen a hétvégén, és természetesen mindig ott van a szívemben, így nagyon fontos lesz, hogy jól menjek ezen a hétvégén.”

A két francia pilóta a jelenlegi rajtrácson szintén lerótta tiszteletét Bianchi előtt, Esteban Ocon pedig elmondta, hogy honfitársa egy potenciális világbajnok volt. „Tragikus nap. Szerintem mindenki szomorú amiatt, ami vele történt. Jules jelentette a francia motorsport reményét. Ő volt a feltörekvő fiatal pilóta, aki biztosan sikeressé vált volna, és talán világbajnok is lehetett volna belőle. Mi így tekintettünk rá.”

„És ami még ennél is több, én sokat jártam Brignoles-ba [gokartpálya], ahol ő is ott volt Charles-lal, amikor fiatalok voltunk, szóval nyilván szomorú idejönni és emlékezni rá. Nekünk azonban természetesen versenyeznünk kell, hiszen ő is ezt tette volna, és mi is ezt fogjuk most csinálni.”

Ocon márkatársa, Pierre Gasly eközben inspiráló karakterként emlékszik vissza Bianchira. „Jules-re mindenképpen emlékezni fogunk. Nyilván pilótaként, de emberként is elképesztően kedves volt. Sok versenyző elé állított példát, különösen Franciaországban.”

„Emlékszem, hogy amikor kisebbek voltunk, Anthoine-nal [Hubert], Estebannal és a többiekkel mind felnéztünk rá, mert tudtuk, hogy befuthat majd az F1-ben, és mindenki biztos volt abban, hogy a Ferrarinál fog kikötni. Emiatt nyilván nagyon szomorú belegondolni abba, mi történt. Mindenképpen nyomot hagyott az F1-ben és azon túl is, szóval mindig emlékezni fogunk rá” – zárta Gasly.

Leclerc mellett egyébként a mclarenes Lando Norris is egyedi festéssel rukkolt elő Japánra.