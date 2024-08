Szombati motorsport-program: F1-es időmérő, MotoGP-sprint, F2, F3 és WEC!

Újabb nagyon mozgalmas nap elé néznek a motorsportok rajongói, ugyanis 7 nagy nemzetközi sorozat is fordulót rendez a hétvégén, és most indul be igazán a programcunami.

Ugyanis Monzában a Forma-1 időmérőt, a Forma-2 és a Forma-3 sprintfutamot, Austinban a WEC időmérőt, Aragóniában a MotoGP időmérőt és sprintet, az IndyCar és a NASCAR Cup Series pedig futamot rendez.

Sajnos több program is egybecsúszik, így legfeljebb több képernyőn lehet mindent élőben követni. A teljes programot alább tudjátok megtekinteni, ne maradjatok le semmiről!

Eközben kiderülhetett, mennyibe került az F1-es ülés a Williams újoncának, míg Piastri nem áll be Norris mögé.