A Mercedes kiterjesztett valósággal tenné még jobbá a Forma-1-es csapatát

A Mercedes nemrégen egy új szponzort jelentett be, erre azonban még alapjáraton nem is kapná fel a fejét az ember. A TeamViewer azonban a Mercedes harmadik legnagyobb szponzora lett, és a két csapat együttműködése nem egy autóra rakott matricában fog kiteljesedni.

A Mercedes szerint a jövőben a kiterjesztett valóság segítségével tovább lehetne javítani a csapat tagjainak problémamegoldóképességén, és hozzájárulhatna a csapat költségeinek és karbonlábnyomának csökkentéséhez.

Az ötlet az, hogy a kiterjesztett valósággal közvetlen kapcsolat lenne a pálya mellett, és a gyárban is ugyanazon a területen dolgozó mérnök között. Az ötletről Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke így nyilatkozott az Autosport/Motorsport.com-nak:

„Az F1 egy olyan sport, amely folyamatosan utazik a világ körül. Ugyanakkor ott van a 30 ember a gyárban, akik folyamatosan ellenőrzik az autót, akik dolgoznak a szimulátorban és a szélcsatornában, akik olyan high-tech elemekkel dolgoznak, mint a hajtáslánc, a hidraulikus rendszerek, a sebességváltó.”

„Szerintem annak a lehetősége, hogy távirányított hozzáférésük legyen a gyárból a TeamViewer által biztosított kiterjesztett valósággal bizonyos elemekhez, előnyhöz juttathat minket más csapatokhoz képest.”

„Ennek a munkaformának – amit az elmúlt 12 hónapban már mindenki megtapasztalt – az is előnye, hogy így csökkenthetjük a karbonlábnyomunkat is. Kevesebb embernek kellene elutaznia a versenypályára, mert a mérnökök képesek lennének maradéktalanul elvégezni a feladatukat akkor is, amikor igazából a gyárból dolgoznak.”

A TeamViewer vezérigazgatója, Oliver Steil szerint a kiterjesztett valóság már nagy segítség volt más iparágak számára, és úgy érzi, hogy ez a technológia sokat adhat az F1-nek.

„Több területen is vannak már olyan megoldásaink, ahol valaki a szemüvegén keresztül kapja az utasításokat. Például egy hihetetlenül komplex repülőgép-hajtómű vizsgálata során hívásban lehet valaki egy nála tapasztaltabb mérnökkel, hogy közösen oldják meg a problémát.”

„Egyre nagyobb lendületet kap a különböző iparágakban ez a technológia, vagy azért, mert így segítik bonyolult feladatok megoldását, vagy ezzel fejlesztik a már meglévő munkatársaikat. Szerintem az elkövetkező években ez a terület betör majd a sportok világába is.”

A 2021-es szezon előtt a Williams egy kiterjesztett valóságot használó alkalmazással mutatta volna be az FW43B-t, azonban a telefonos applikáció biztonsága enyhén szólva is hagyott maga után kivetni valót, ezért már a bemutató előtt egy nappal kikerültek a képek az autóról a Redditre.