Szívmelengető: jó kezekben a pályára tévedt kutyus

Miután Alexander Albon második szabadedzésen történt balesete miatt sokáig piros zászló volt érvényben, a mezőny mindössze 27 másodperccel az edzés vége előtt hajthatott újra pályára.

A pályára hajtó versenyzők közül többen is észlelték az aszfaltcsíkon kóricáló kutyát, akit később a kamera is követett.

Szombat délelőttre kiderült, hogy az állatot a Bahreini Állatmentő Központba (BARC) szállították, majd egy állatvédelmi szervezethez került.

„Túl az állatorvosi vizsgálaton, minden rendben. Van valakinek ötlete a nevet illetően?

A versenyzők elemükben voltak az események láttán. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton így reagált: „Remélem, nem Roscoe az!” – mint ismert, a brit sok versenyre viszi magával az ebet.

Sebastian Vettel a jól ismert slágert kezdte énekelni: „Who let the dogs out? Who who who who!" Majd hozzátette: „Ha tudom, hogy kutyák is jöhetnek, hoztam volna az enyémet is!”

Bár az eset jól végződött, aggasztó, hogy a Török Nagydíj időmérő edzése után zsinórban másodjára történik hasonló eset.

Az F1 sportszabályzatának külön cikkelye van az állatokra vonatkozóan: „Állatok nem tartózkodhatnak a pályán, a bokszutcába, a paddockban vagy a nézőknek fenntartott helyeken. Kivételt képez, ha az FIA biztonsági szempontok miatt másképp rendelkezik.”

