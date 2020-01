Szirotkin készen áll, hogy újra tartalékversenyző legyen

Szergej Szirotkin egyetlen F1-es szezonját a Williams csapatával teljesítette 2018-ban, ahol Lance Stroll volt a csapattársa. Az orosz pilóta 21 futamon állt rajthoz a száguldó cirkuszban, a legjobb eredménye pedig a Monzában szerzett 10. pozíciója volt.

A 24 éves versenyző a 2017-es és a 2019-es szezonban is tartalékversenyző volt a Forma-1-ben: 2017-ben a Renault tartalékversenyzője volt, 2019-ben pedig a Renault és a McLaren is igényt tartott a szolgálataira, többek között a Pirelli tesztjén is részt vett a Renault-val.

Szirotkin a WEC-ben is kipróbálta magát az SMP Racing csapatával, de dobogóig nem, csak pontszerzésig jutott. Az ex-F1-es versenyző elmondta, készen áll arra, hogy újra tartalékversenyző legyen a formulaautózás királykategóriájában.

„Jelenleg megnézzük, milyen opcióink vannak: lehetséges, hogy ismét tartalékversenyző leszek egy Forma-1-es csapatnál. De egyelőre túl korai lenne bármiféle konkrétumot mondanom.” – nyilatkozta az orosz.

