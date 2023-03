Szinte minden akadály elhárult Mazepin Forma-1-es visszatérése elől

Mazepin szerződését a 2022-es Forma-1-es szezon előtt, azután bontotta fel a Haas, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezzel együtt apja, Dmitrij cégével, az Uralkalival kötött szponzori szerződést is felmondták. A családra a cég orosz gazdaságban betöltött szerepe miatt az Európai Unió szankciókat rótt ki.

Az EU Általános Bírósága ezen szankciók némelyikét oldotta fel most, köztük a Nyikitára vonatkozó beutazási tilalmat is, aki így ismét szabadon mozoghat Európában és karrierje újjáépítésébe is belefoghat.

„Nagyon örülök a döntésnek, ami reményt ad, hogy folytathatom profi nemzetközi versenyzői karrieremet. Mindent megteszek azért, hogy behozzam a kiesett időt és várom, hogy újra részt vehessek a sportágban, aminek az életemet áldoztam” – mondta a pilóta az AFP hírügynökségnek.

A bíróság úgy határozott, hogy Mazepin „semmilyen módon nem járul hozzá az Ukrajna által elszenvedett agresszióhoz, és tevékenysége nem kötődik semmilyen, Oroszországnak jelentős bevételt hozó iparághoz sem. A háborúban mindig semleges pozíciója volt sportolóként és ezt a karriert szeretné apja pénzügyi segítsége nélkül folytatni.”

A Haas, akik ennek ellenére várhatóan már nem várják vissza tárt karokkal, túl vannak az idény első futamán, amely most közel sem alakult olyan jól számukra, mint a 2022-es nyitány.