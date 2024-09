Szingapúrban is a hátsó szárnyával hívta fel magára a figyelmet a McLaren

Sorozatban a második versenyen a McLaren és az ő hátsó szárnyuk adja a legérdekesebb beszédtémát a Forma-1 műszaki oldaláról, de Bakuval ellentétben most nem egy vitatott megoldás – a „mini-DRS” – miatt, hanem egy, leszorítóerejével az eddigi trendeket megakasztó elem miatt.

Míg a mezőny nagy része a hagyományos megközelítést alkalmazva a legnagyobb leszorítóerejű elemet választotta, a McLaren egyedül maradt és egy lépéssel visszább vett ebből. Ezt a döntést ráadásul látszólag már a hétvége elején meghozták.

A csapat kezdettől fogva megosztotta az autóit. Oscar Piastri az első gyakorláson a legnagyobb leszorítóerős darabot választotta, majd egy lépést tett hátra és a Lando Norris által alapból használt szárnyat kértet az autójára.

Miközben a riválisok a Monacóban és Magyarországon használt, magas leszorítóerejű elemekkel küzdöttek (lásd a betétet képünkön), a McLaren egy frissített gerendaszárny segítségével hidalta át a kettő közötti teret.

Az új gerendaszárny továbbra is kétsíkú elrendezéssel rendelkezik, megmarad az alsó, nagyobb terhelést kapó elem. A felső szárnylap lécszerű kialakítása nagyobb méretű lett, így jobban együttműködött a kettő és a diffúzorral, valamivel a hátsó szárnnyal is erősebb kölcsönhatást alakítottak ki.

McLaren MCL38 rear wing Fotót készítette: Giorgio Piola

A McLaren hátsó szárnya komoly vitát generált Szingapúrba érkezve, miután Oscar Piastri MCL38-asának bakui fedélzeti kamerás felvételei mutatták, hogyan torzul el a vezérsík és a felső szárnylap közötti rés, ezzel csökkentve a leszorítóerőt és növelve az autó sebességét.

Bár nem a McLaren az egyetlen, akik a hátsó szárny rugalmasságával csökkentik annak légellenállását, a McLaren által alkalmazott módszer különbözik a korábban látottaktól. Az ő esetükben volt egy másodlagos hatás is, melynek révén a felső szárnylap elülső sarkai felfelé hajlanak (felül piros nyíllal jelölve).

A gyorsan „mini-DRS-nek” elkeresztelt elem a riválisokhoz képest segíthetett a végsebességet javítani, bár nem tiszta, mekkora volt a hatása. A szárny az FIA statikus terhelési tesztjein átment, de a versenytársak nyomására a McLaren megegyezett az irányító testülettel annak módosításáról, mire újra megjelenik a Las Vegas-i Nagydíjon.

Red Bull Racing RB20 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

A Red Bull a közelmúltban hátrányba került, az RB20 ugyanis nem hozza a tőle elvárt teljesítményt. Az év közben érkezett fejlesztések ráadásul csak szűkítettek az autó működési ablakán, és bár a csapat, úgy tűnik, már tudja, hol alakultak rosszul a dolgok a fejlesztés alatt, nem egy nap lesz kijavítani ezt.

A hosszútávú megoldásoktól eltekintve emellett versenyről versenyre is kell az autót javítani, Szingapúrban ezért az első fékek kialakítása módosult. Ennek célja a fékek hűtésének javítása és a fékek, valamint a gumik között a felnin át történő hőátvitel módosítása volt.

Ilyen apró módosítások már évek óta történnek az autókon, de a jelenlegi szabályrendszer alatt nem mindig voltak feltűnőek, ugyanis a fékdob külső borításának teljesen zártnak kell lennie, nem lehetnek rajta olyan nyílások, amiket korábban aerodinamikai okokból kihasználtak a csapatok.

Az RB20 esetében a belső kosár egy árokszerű bevéséssel bővült, mely a féktárcsa körül egy részen teljesen nyitott. Utóbbira szintén került egy fémből készült elem, ez hőelnyelésre szolgálhat. Ez a megoldás segíthet a fékek által generált hőt az egész alkatrész körül elvezetve a hátrafelé nyíló kivezetésen kiszorítani, mely a fékvezeték szegélyének belső oldalán található.

Ferrari SF-24 front wing comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

A Ferrari közben egy új első szárnyat mutatott be, amivel az elmúlt pár versenyen az újragondolt padlólemezük által mutatott teljesítményjavulást kívánják teljesen kiaknázni. Az elem eredetileg csak Austinban mutatkozott volna be, de a felgyorsított gyártási folyamatnak hála Szingapúrba is eljutott. Értesüléseink szerint a szárny terhelés alatti rugalmasságával kísérleteznek, miután látták, mennyit javult a McLaren és a Mercedes ennek köszönhetően.

Emiatt az első szárny felépítése számos helyen megváltozott, a leglátványosabban talán a szárnylapok és a szárnyvéglap találkozásánál. Itt nagyon a McLaren megközelítésére hajazó elemet találunk, az MCL38 ugyanis a félig leválasztott szárnylapvéget kutyafül-alakban visszahajtja annak érdekében, hogy finomhangolja a külső sarkon felvert örvény útját, ami kihat a kerék által keltett sodorra is.

A szárnylapok alakja és elhelyezése is módosult a korábbi váltásnak megfelelően, de azt is figyelembe véve, mennyire támaszkodniuk kell a lapok meghajlására a leszorítóerő és légellenállás tükrében. A vezérsík középső részének alakja is megváltozott, annak mélysége és a lejjebb ereszkedő elem alakja konkrétan.