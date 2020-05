Szingapúr nézőkkel együtt tartott F1-es futamra készül

Az ázsiai városállamban annak ellenére folytatják egyelőre a Forma-1-es futammal kapcsolatos szervezési, és előkészületi munkákat, hogy a csapatok legújabb versenynaptár tervezetében nem szerepel helyszínként az ország.

A The Straits Times szingapúri napilap arról számolt be, hogy a Turisztikai Hivatal továbbra is hirdeti az állásokat a pálya, és infrastruktúra építő, valamint egyéb, a versennyel kapcsolatos munkakörökbe is.

A Szingapúri Nagydíj szervezői a múlthéten nyilatkozták azt, hogy a futamot biztosan nem fogják megtartani zárt kapuk mögött, a pálya városi mivolta miatt, ezért továbbra is a nézők előtt tartott futamra készülnek.

Szingapúrban a cikk írásakor 31,960 koronavírus-fertőzöttet tartanak hivatalosan számon, akik közül már 15,738-an meggyógyultak, és mindössze 23-an haltak meg a Covid-19 fertőzés miatt.

Az országban már áprilisban a járvány második hullámával küzdöttek, miután az országba visszatérő munkásokat fogadó táborokban hirtelen terjedni kezdett a vírus, ez a nagy könnyelműség pedig a fertőzésszámok újbóli emelkedéséhez vezetett (Portfolio).

2019-ben összesen 268,000 ember látogatott ki a Szingapúri Nagydíj versenyhétvégéjére, és idén is körülbelül ekkora tömeget vártak a szervezők élő koncertekkel, utcai karneválokkal, azonban ezeket biztosan felülvizsgálják még a járvány miatt.

A scenic view of the Singapore skyline at night and the Marina Bay Formula 1 street circuit Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Az F1 és a Liberty mindenképpen a rendezési díj bizonyos mértékű megfizetését várja el a tengerentúli helyszínektől, amivel a megnövekedett szervezési költségeket törlesztenék.

Szingapúr mellett egyelőre Szocsi is nézők előtti Orosz Nagydíjat akar tartani, azonban Oroszországban továbbra is tombol a járvány, míg Austinban az egészségügyi hatóságok kijelentették, hogy semmilyen prioritást nem élvez egyelőre a Forma-1-es futam megtartása.

Ajánlott videó: