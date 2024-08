Szétesni látszik a Red Bull sikercsapata, de ők pozitívan jönnének ki a változásokból

Az már a szezon korábbi részében kiderült, hogy az F1 legsikeresebb tervezője majdnem 20 év után fog búcsúit inteni a bikásoknak, a héten pedig érkezett a bejelentés, miszerint Wheatley, aki 18 esztendőt töltött náluk, szintén lezárja a Red Bullnál töltött időszakát. Az 57 éves szakember ugyanis az Audi csapatvezetője lesz majd, ahol igen komoly változások történtek a menedzsmentben.

Bizonyos források alapján pedig azt hallani, hogy a Red Bull nem szeretne kívülről igazolni valakit Wheatley helyére, hanem sokkal inkább belülről léptetnének elő, mindez pedig lehetőséget ad a csapatnak arra, hogy kicsikét átalakítsák a vezetői felépítést.

Bár a legfontosabb pozíció továbbra is Christian Horner kezében marad, de Newey és Wheatley kiválása miatt például a bokszfalon dolgozó személyek terén is lesznek változások. Ez ahhoz vezethet, hogy visszatérnek a klasszikus csapatmenedzseri szerepkörhöz, miközben Wheatley ugye sportigazgató volt.

Ennek pedig jelentős pénzügyi vonatkozása is lenne, hiszen a csapat szeretne kicsit faragni a költségekből, hogy biztosan eleget tegyen a Forma–1 költségvetési limitjének. A két említett szakember kiválása miatt természetesen már sokan arról beszélnek, hogy a Red Bull bajban van, szétesik az egész csapat, de a helyzetre lehet úgy is tekinteni, hogy az idősebb emberek helyet adnak a fiatalabbak számára.

Pierre Waché technikai igazgató például napokkal azelőtt kapott új ajánlatot, hogy Newey távozása hivatalossá vált volna, és az is valószínű, hogy a Red Bullnak már megvan a lehetséges utódjelöltje Wheatley helyére is. Vele kapcsolatban egyébként is régóta fennállt az a pletyka, hogy csapatfőnök szeretne lenni, és az év eleji Horner-botrány alatt sokan őt tartották az utódjának.

Ezt a lehetőséget most azonban az Auditól kapta meg, Wheatley pedig élt is vele. Könnyen lehet, hogy az energiaitalosok kettészedik majd Wheatley szerepkörét, és talán Gianpiero Lambiasét fogják előléptetni, aki már egyébként is a versenymérnöki csapat vezetője és persze Max Verstappen versenymérnöke is egyben.

Eközben egy másik vezető beosztott lenne a felelős a csapatmenedzseri feladatokért, így többek között ő kommunikálna az FIA-val is a különböző kérdésekben. A források szerint valószínűtlen, hogy külsős emberekkel töltenék fel a megüresedett helyeket, a távozásokat pedig a fejlődés, az evolúció lehetőségeként látják a Red Bullnál.

