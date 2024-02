Szerződést hosszabbított legnagyobb logisztikai partnerével a Forma-1

A DHL egyike a Forma-1 azon szponzorainak, melyek elsőként állapodtak meg a sorozat egykori főnökével, Bernie Ecclestone-nal, de a Liberty Media korában is megmaradtak. Ecclestone-nak mindig is a szíve csücske volt a vállalat, még azt is megengedte, hogy saját motorhome-juk legyen a paddockban a csapatok és a gumiszállítók mellett.

A DHL a közelmúltban az F1 fenntarthatósági céljainak betartásában segít, azzal, hogy bioüzemanyaggal hajtott kamionokkal szállítanak az európai események helyszínei között, ami állításuk szerint 83%-kal csökkentette károsanyag-kibocsátásukat. Flottájuk idén 37 járművesre bővül. Mindeközben a tengerentúli eseményekre a hatékonyabb Boeing 777-re váltottak, mely 17%-os csökkenést eredményezett a károsanyag-kibocsátásban.

A 2024-es szezon európai részére a DHL felújítja motorhome-ját is, az új egységen napelem, valamint töltő és újrahasznosítóállomás is lesz, ezeket szintén bioüzemanyaggal működő kamion fogja szállítani.

Az F1 kereskedelmi partnereiért felelős igazgatója, Jonny Haworth így nyilatkozott: „Legrégebbi partnerünkként a DHL kulcsfontosságú szerepet tölt be eseményeink lebonyolításában, így örömmel folytatjuk sikeres együttműködésünket további éveken át.”

„A közös munkánk révén a sportág átalakult és növekedésnek indult, a DHL pedig a fenntarthatóbb sportággá válásunkban is rengeteget támogatott minket. Ez 2030 felé közeledve is kulcsfontosságú lesz és a fenntartható szállítmányozás fejlődésével várjuk, milyen innovációk bukkannak fel.”

A DHL globális marketingigazgatója, Arjan Sissing hozzátette: „Az együttműködésünk megújítása mellett büszkék vagyunk, hogy a sportág legrégebbi globális partnerei lehetünk, idén lesz a huszadik évfordulója annak, hogy a DHL az F1 hivatalos logisztikai partnere lett, a versenyek között szállítva az eredményeket.”

„Mindkét cég komolyan elkötelezett a fenntarthatósági célok iránt és a zöld logisztika úttörői, emellett örömmel fogadjuk, hogy ezen célok felé is közös úton haladhatunk a Forma-1-gyel.”

Az RB mindeközben arra figyelmeztetett, negatív következményei lehetnek, ha betiltják a csapatok közötti együttműködéseket.