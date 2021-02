„Szerintem Hamilton körül fog nézni más csapatoknál is…”

A hét elején jelentette be a Mercedes, hogy Lewis Hamilton 2021-ben is a német istállónál fog versenyezni, a The Sun szerint pedig 2021-ben is ő lesz a messze legjobban fizetett F1-es pilóta.

Azonban a korábbi F1-es pilóta Christijan Albers úgy gondolja, hogy a tárgyalások folyamán a Mercedes akarata érvényesült, a hétszeres világbajnoknak pedig bele kellett mennie abba, hogy kevesebbet kap, mint amennyit akart.

„Látni lehet, hogy a Mercedes nagyon sok pénzt fektet az elektromos autókba, Lewis pedig olyan fizetésigénnyel állt elő, ami egyszerűen nem illeszkedik a jelenlegi körülmények közé, főleg nem a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt” – idézte a RacingNews365 a holland Telegraaf podcastjét.

„Ez az oka annak, hogy csak egy évre írt alá. Eközben Lewis reméli, hogy a gazdaság újra éltre kel, és hogy ezt követően magasabb fizetést kérhet. Idén el kellett fogadnia a Mercedes ajánlatát, hiszen máskülönben nem lett volna ülése.”

Albers szerint az is szerepet játszhatott, hogy a csapatfőnök Toto Wolffnak most már nagyobb befolyása van a Mercedes F1-es csapatára:

„Wolff az INEOS-szal egyetemben nagyobb részesedést szerzett a csapatban, ez pedig azt is jelenti, hogy többet kell fizetnie saját zsebből. Majd meglátjuk, hogy idén érkezik-e Lewis miatt extra szponzorpénz, ugyanis ebben az esetben természetesen ki tudják fizetni Hamilton fizetését.”

Az ex-F1-es versenyző azt is hozzátette, nem tudja elképzelni, hogy Hamilton a közeljövőben szögre akasztaná a bukósisakját, azt viszont igen, hogy ha valamelyik csapat többet kínál a Mercedesnél, akkor továbbáll 2022-re.

„Lewis mostanában nem fogja befejezni a versenyzést, hiszen elemében van. Gyakran beszél a visszavonulásról, de imádja a show-t, szóval nem hiszem, hogy a közeljövőben felhagyna a versenyzéssel.”

„Azt gondolom, hogy a szezon folyamán körül fog nézni más csapatoknál is, ahol esetlegesen többet kereshet” – fogalmazott Albers.

