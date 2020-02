Szerdán döntenek az F1-es Kínai Nagydíj sorsával kapcsolatban

A koronavírus kitörése nagyon komoly krízishelyzet, amelyet az is bizonyít, hogy a WHO világszerte egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a helyzetet. Kínában ennek következtében számos eseményt lefújtak vagy elhalasztottak, köztük a Formula E-futamot, a Sanya ePrix-t is, amely március 21-én került volna megrendezésre.

És bár az F1 főnökei és az FIA jelenleg is feltérképezi és elemzi a kínai szituációt, a növekvő problémák alapján arra lehet következtetni, hogy rövid távon nem oldódik meg a helyzet, ez pedig veszélybe sodorja az április 19-i Kínai Nagydíj megrendezését is.

Hétfőn a Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner arról beszélt a Motorsport.com kérdésére egy londoni médiaeseményen, hogy a csapatoknak bízniuk kell az F1 és az FIA döntésében.

„Nézzék, az FIA a szabályhozó, a Liberty a promóter. Ők felelnek a versenyzők, a csapattagok és a kiutazó médiamunkások egészségéért és jóllétéért. És biztos vagyok benne, hogy a megfelelő gondossággal fognak eljárni azelőtt, mielőtt elhalasztanák vagy törölnék a versenyt. Szóval bíznunk kell az ítélőképességükben és a tudásukban.”

„De természetesen rajta fogjuk tartani a szemünket a szituáción, amely napirenden lesz a szerdai stratégiai meetingen, ahol megkapjuk a következő fejleményeket.”

Az egyik lehetőség, amelyet pletykáltak, az lett volna, hogy a Kínai Nagydíj helyet cserél az Orosz Nagydíjjal, és így a sanghaji versenyre szeptember 27-én került volna sor – azonban ezt a lehetőséget az Orosz Nagydíj szóvivője kizárta:

„A 2020-as Orosz Nagydíj időpontja még tavaly októberben lett kitűzve, és nem változik.” – jelentette ki a szóvivő.

A Red Bull versenyzője, Max Verstappen pedig azt nyilatkozta, hogy nem aggódik túlságosan a Kínai Nagydíjjal kapcsolatos helyzet miatt.

„Jelenleg nem néz ki túl jól a helyzet, de addig még elég sok idő van, szóval most nem igazán aggódok miatta. Ahogy Christian is elmondta, megvárjuk a döntést, szóval nézzük meg, mi lesz. Én nem szoktam túlságosan aggódni az életemben, sajnálom. Csak egyszer élünk.” – mondta a nyolcszoros futamgyőztes.

