A Haas elvárások nélküli, nehéz 2021-re készül a Forma-1-ben

Az amerikai csapat 2019-hez hasonlóan ismét a 9. helyen végzett a konstruktőri bajnokságban, de a középmezőnyből egyértelműen visszacsúsztak a tabella végére, a szezon végére a Williams is versenyképesebbnek tűnt a két Haasnál.

Természetesen nem segített rajtuk, hogy a Ferrari 2020-as motorja jóval gyengébb volt a 2019-esnél, illetve a Ferrari hibás hátsó felfüggesztésére is fény derült Romain Grosjean kifakadása után.

A koronavírus-járvány gazdasági hatása miatt csak egy hajszál választotta el a kilépéstől a csapatot, de a költségvetési sapka bevezetése után a csapat értéke jelentősen megnőtt, már csak azért is, mert az újonnan nevező csapatoknak 2021-től 200 millió dollárt kell fizetnie a közös nyereményalapba, amiből az eddigi csapatok részesednek, hogy elkerüljék a 2010-ben látott, katasztrofálisan végződő csatlakozási hullámot.

Ez azonban 2021-ben még biztosan nem segít a Haason, figyelembe véve, hogy a 2020-as autókat mentik át jövőre is, a csapat pedig gyakorlatilag egyáltalán nem fejlesztett a szezon közben, az autó szinte egy az egyben ugyanaz volt a szezon végén is, mint amit februárban bemutattak.

„Tudom, hogy újabb nehéz szezon elé nézünk” – mondta Steiner a 2021-es évről. „Egyedül azt nem tudni még, hogy pontosan mennyire lesz nehéz.”

„Rengeteg olyan külső tényező van azonban, amikre nem vagyok hatással, vagy kívül esnek a hatáskörömön – mindenki tudja szerintem, hogy itt miről beszélek – és abban reménykedek, hogy ezek javulnak.”

„Természetesen nekünk is rengeteget kell dolgoznunk a mi oldalunkon, keményen nyomni fogjuk neki ebben a rendelkezésünkre álló pici időben is. Mindössze ennyit tudunk tenni, és remélhetőleg valaki más is hozzájárul majd a sikerhez.”

Steiner természetesen a Ferrariról beszél, akik gyakorlatilag lízingelik majd a munkaerőt a Haasnál, hogy beférjenek a költségsapka alá, illetve Simone Resta is csapathoz érkezik majd, a Haas pedig abban reménykedhet még, hogy jóra sikerül a 2021-es motorja a Ferrarinak.

„Szó sincs arról, hogy mások olyan sokat fejleszthettek volna eddig, de nekünk kifejezetten a költségvetésünket és az erőforrásainkat kellett rendbe tenni. A következő év nagyon nehéz lesz, mert egy olyan autót kell fejlesztenünk, ami idén sem volt versenyképes.”

„Majd csak Barcelonában a teszten, és Ausztráliában az első időmérőn tudjuk meg, hogy mire leszünk képesek. Mi mindent megpróbálunk majd, de nem akarok ígérgetni.”

Cunoda szerint ezért figyelt fel rá Marko.

Ajánlott videó: