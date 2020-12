A Ferrari csak egy újabb horribilis kezdést követően nyúlna jövőre a 2021-es autójához

A Ferrari annak ellenére, hogy kifejezetten csalódást keltő 2020-as szezonon vannak túl, tisztában van azzal, hogy 2021-re nem szabad mindent beáldozniuk annak érdekében, hogy visszatérjenek az élmezőnybe.

Így is kitűzték célnak azt, hogy a Ferrarinak vissza kell térnie a konstruktőri bajnokság legalább harmadik helyére, de ez is óriási kihívás lehet a Racing Point, a McLaren, és a Renault megerősödése miatt.

Mattia Binotto azonban kijelentette, hogy még egy ennyire sikertelen szezon nem fér bele a pakliba, de ő is elismeri, hogy túl sokat veszítenének azzal, ha nem minden erőforrással a 2022-es éven dolgoznának.

„2022 szerintem sokkal fontosabb lesz, mint 2021” – mondta Binotto még a szezon után. „2022-ben egy teljesen új mérnöki korszak nyílik meg, és ha már úgy mész neki az évnek, hogy van mit ledolgoznod, az még jobban megnehezíti a dolgodat a következő években.”

„Biztos vagyok benne, hogy 2022 jelenti majd a prioritást jövőre. Fejlesztési szempontból is csak akkor fogunk a 2021-es autóhoz nyúlni év közben, ha a helyzet a vártnál rosszabb lesz, vagy ha néhány 2021-es fejlesztéssel 2022-re készülhetünk.”

A Ferrari legnagyobb problémáját a gyenge erőforrása okozta 2020-ban, miután az FIA idén egy dupla átfolyásmérővel nézte az üzemanyagátfolyást, amivel tavaly trükközhetett a maranellói alakulat. Az új, még fejlesztési fázisban lévő motor miatt is abban reménykednek, hogy jövőre előrelépést érhetnek el az idei szezonhoz képest.

The damaged car of Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, on a truck Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A Ferrariként nem fogadhatunk el még egy hasonló szezont, mint a 2020-as volt” – jelentette ki Binotto. „Egyértelműen jobb munkát kell végeznünk annál, amit jelenleg csinálunk.”

„Ha azt nézem, ahogyan fejlesztjük a jövő évi autót, akkor tudok reménykedni abban, hogy a következő szezon jobban fog sikerülni, de ezt persze nem tudok addig, amíg nem vagy a pályán, és nem hasonlítod össze magadat másokkal.”

„Szerintem fontos lesz, hogy ne legyen annyira nehéz szezonunk, mint idén. Az lenne a minimum, hogy jobb pozíciókért harcolunk.”

Binotto azt is hozzátette, tisztában van azzal, hogy nem építhetnek a történelmi sikereikre.

„Először is, pontosan tisztában kell lennünk azzal, hol vagyunk most. Megalázkodottan kell elfogadnunk a konstruktőri bajnokság 6. helyét, ahogyan azt is, hogy egyszerűen nem leszünk csak attól jobbak, hogy mi vagyunk a Ferrari.”

„Előbb-utóbb jobbak leszünk, mert minden egyes személy jobb munkát végezni, mint eddig. Ehhez teljes elköteleződés, és tiszta célok kellenek, ezek pedig egyértelműen megvannak a csapatban ma is.”

Russell Mercedeses tapasztalataiból fejleszt a Williams.

Ajánlott videó: