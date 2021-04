Montoya: „A sprintversenyek jelentik a Forma–1 jövőjét”

Juan Pablo Montoya a Motorsport.com #ThinkingForward sorozatának keretein belül beszélt arról, milyennek látja a motorsport jövőjét, kezdve a két sorozattal, amellyel leginkább azonosítják a kolumbiai versenyzőt: az F1-gyel és az IndyCarral.

„Szerintem mindkét bajnokság remek úton jár. A Forma-1 nagyon megváltozott, mióta a Liberty Media megérkezett, és őszintén, sokkoló, hogy mennyivel jobb hely lett a paddock, mint annak idején volt. Minden sokkal jobb, az emberek kedvesebbek. Az IndyCarnak szerintem nagyon jót tesz, hogy Roger (Penkse) vásárolta meg a sorozatot, különösen a járvány miatt. Ha Roger nincs, akkor szerintem óriási bajba került volna a bajnokság. Roger szenvedélyesen szereti az IndyCart, az Indy500-at, a sport hagyományait. Képes lesz arra, hogy megtartsa a bajnokság hagyományait úgy, hogy még jobbá tegye a sportot. Hihetetlen, hogy milyen érzéke van az apró részletekhez.”

Montoya szerint az, hogy az F1 egy olyan úton indult el, amelynek a költségsapka, és a kisebb csapatok felzárkóztatását célzó extra szélcsatornás idő is a része, mindenképpen pozitív, de csak addig, amíg ezt „kontroll alatt tudják tartani.”

„Biztos vagyok benne, hogy mint mindig, most is fognak majd kiskapukat találni a csapatok, de az idő előrehaladtával ez majd jobb lesz. A topcsapatoknak jelenleg tényleg semmi nem szab határt, bármit megtesznek a győzelemért. A show-nak jót fog tenni, hogy közelebb hozzák a mezőnyt. Ugyanakkor szerintem továbbra is a legjobbak fognak nyerni. Akiknek eddig is a legjobb ötleteik voltak, azok a kevesebb rendelkezésükre álló idő alatt még nagyobb különbséget alakíthatnak ki, ez pedig még problémás lehet.”

„Érdekes időszak áll a Liberty és az F1 előtt. Előbb-utóbb rá kell eszmélniük, hogy az emberek figyelmi kapacitása folyamatosan csökken, szóval nem szabad arra számítani, hogy majd az emberek leülnek a TV elé egy 2 órás futamhoz. A fiatalabbaknak ez szenvedés. Szerintem az F1 jól gondolja, hogy a sprintversenyek jelentik a sport jövőjét.”

Míg a 2020-as szezonban minden valószínűség szerint minden idők leggyorsabb Forma-1-es autóit láttuk, Montoya szerint az IndyCarnak pont arra van szüksége, hogy erősebb autókkal versenyezzenek:

„Szerintem az IndyCar jó úton jár. Sokat beszélnek a hamarosan érkező hibrid hajtásláncokról, amelyek sokkal erősebbek lehetnek. Erre szerintem szüksége van az Indynek. A CART-éra egyik legnagyobb attrakciója volt az autók ereje. Jók a mostani autók is, de nincs meg bennük az a „wow” érzés, amikor rálépsz a gázra.”

Montoya azt is elmondta, hogy azzal, hogy a fia, Sebastian is elkezdett versenyezni, több dologra is ráeszmélt a fiatalok nevelésével kapcsolatban.

„Nagyon sokan úgy nőnek fel, hogy már a gokart csapattól is azt hallják, hogy „itt van ez a beállítás, mi így szoktuk használni, neked így kell majd vezetned.” Ez pedig nagyon rossz berögzülés. Így persze könnyű azt mondani, hogy „haver, veled van a probléma, nem pedig az autóval.” Lehet, hogy egy óriási tehetség vezet, de nem tetszik neki, ahogyan a gokart viselkedik. Az ő igényeihez kéne alakítani a beállításokat, és akkor lehet, hogy mindenkit legyőzne. Ez a legmagasabb szinten ütközik ki igazán, ahol Penske, a Ganassi, az Andretti versenyez, mert ott is olyan srácok fognak dolgozni, akik értik a dolgukat. Ilyen helyzetben neked, a pilótának kell jobbá tenned az autót, és csak azok nyernek versenyeket, akik képesek erre.”

„Nagyon érdekes a helyzet, mert hiába ilyen fiatalok, már értenek az adatokhoz és a telemetriához. Ha mutatsz egy telemetriai kimutatást egy 10-12 éves gyereknek, érteni fogja. Pontosan tudja, hogy mit lát. Ez egészen hihetetlen, Én 1995-ben, 20 évesen láttam először ilyet, amikor először versenyeztem Európában. Változnak az idők.”

Montoya azt is elárulta, ő milyen módszerrel oktatja a fiatal versenyzőket:

„Én az egyszerűsítés híve vagyok, nem kell még tudniuk a dolgok pontos okát. Ahogyan majd nőnek, megértik bizonyos dolgok fizikai hátterét. Ha azt mondom egy 10 éves gyereknek, hogy „ne ugorj le így a gázpedálról, mert akkor az autó súlyközéppontja az első kerekekre rakódik”, nem fogja érdekelni, hogy mit mondtam. Elég annyit mondani, hogy óvatosabban kell felemelniük a lábukat, különben bajba kerülnek. Úgy érzem, hogy a videók nagyon nagy segítséget nyújtanak ebben. Látják, és értik a telemetriát, de ebben a korban még nehéz a látottakat átültetni a pályára. Én már mióta ezt csinálom, szóval 2 perc alatt is ugyanazt vonom le, mint 1 óra alatt, de nekik az, hogy látják, mit hogyan kell csinálni egyes kanyarokban, nagyon sokat könnyít a dolgokon.”

Montoya az esport térnyerését is nagyon pozitívnak tartja:

„Szerintem az esportok nagyon sok lehetőséget teremtenek olyanoknak, akiknek máshogyan nem lenne erre lehetősége, mert ahhoz, hogy valaki rendesen versenyezzen, ahhoz rengeteg pénz kell. Amit ma elköltesz egy gokartversenyre, annyiból veszel egy csúcskategóriás szimulátort, onnan pedig már nem nagyon kell semmire költened. Évi max 100 dollárt új pályákra, játékra, de ennyi. Olyan családok esetében, ahol a szülőknek nincs ideje erre, vagy nem is hisznek abban, hogy a versenyzés is lehet hivatás, az esportok remek alternatívát jelentenek. Folyamatos versenyzés alatt jön rá az ember, mennyi időt, elköteleződést kell belefektetnie sikerhez. A versenyzés egyik legfontosabb eleme, hogy nem elég egyszer mindent jól csinálni, könnyű egy gyorskört futni, de 10 kör már más tészta, mert az elme fárad, és elkalandozik, innen származnak a hibák. A szimulátorozás azonban remekül edzi az alapképességeket.”

Tavaly az első lezárások idején Montoya is részt vett több online versenyen is, például a Motorsport Games szervezte hivatalos Virtuális Le Mans-i 24 óráson, és továbbra is remek kezdeményezésnek tartja az ehhez hasonló versenyeket.

„Azt találtam a legérdekesebbnek, hogy olyan pilótákkal is nagyon szoros barátságot lehetett kötni, akikkel még soha korábban nem találkoztál, és ez remek közös emlék akkor is, amikor a valóságban találkozunk. Ez szerintem az egész versenyzői közösséget közelebb hozza egymáshoz. Az olyan srácok, mint Max, Lando, Charles, óriási gamerek is, akik ellen rengeteg olyan fiatal srác versenyez, akiknek erre egyébként nem lenne lehetősége, és ki tudja, lehet, hogy pont ők a példaképeik. A szimulátorok a versenyzést sokkal elérhetőbbé tették a külvilág számára.”