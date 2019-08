Szép lassan teljesen lehull a lepel a fehér F1-es Mercedesről

A hu.motorsport.com korábban már több alkalommal is beszámolhatott a Mercedes különleges festéséről, amit a Német Nagydíjon fognak leleplezni. Az esemény hátterében egy nagyon nagy évforduló áll, és ez előtt szeretnének tisztelegni a németek, akik nagyon magabiztosan vezetik a bajnokságot a Forma-1 idei kiírásában.

A Mercedes a mai napon egy újabb részletet osztott meg a rajongókkal, akik már mérhetetlenül várják a teljes festés leleplezését, melyre rövidesen sor is fog kerülni. Addig is, alább nézzük meg az eddig megjelent teasereket, beleértve a mai darabot is, amivel szép lassan összeállhat a kirakós és a W10 méltó módon tiszteleghet a múlt előtt.