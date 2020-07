Szenzációs videó Norris utolsó két köréről: vérprofik voltak a McLarennél (videó)

A Forma-1 mindig is a legmagasabb szintet jelentette, mind a versenyzők, a csapatok és a technikák részéről. Ez az 1950-es indulás óta igaz, és valószínűleg míg világ a világ, így is marad, történjen bármi. Még az is lehetetlen, hogy más sorozatok megközelítsék a királykategóriát.

Még több F1 hír: 360 fokos videó arról, ahogy Hamilton eltalálja Albont, aki azonnal megforog

Lando Norris és a McLaren egy mérhetetlenül nagy profizmust mutatott be az évadnyitó Osztrák Nagydíj utolsó két körében, ami a legfontosabb volt Lewis Hamilton 5 másodperces időbüntetésével, mivel ezzel lehetőségük nyílt a dobogóra.

Norris soha ezelőtt nem állhatott dobogóra a Forma-1-ben, így adott volt a lehetőség, amit tavaly a Brazil Nagydíjon Carlos Sainz Jr. használt ki. Ezúttal azonban neccesebb volt a helyzet, és úgy tűnt, hogy Norris nem fog tudni 5 másodpercen belülre kerülni.

Végül azonban két pokolian gyors utolsó kört rakott össze, ami elegendő volt ahhoz, hogy ledolgozza a hátrányát. Emellett még a leggyorsabb kör is az övé lett, így az extra pont a brit tehetség neve mellett landolt az évadnyitón.

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A Forma-1 elérhetővé tette azt az onboard videót, amiben Norris utolsó két körét nézhetjük meg. Ez már önmagában egy remek extra, de a rádióbeszélgetést is hozzákapcsolták, amivel egészen különlegessé vált a videós anyag.

Norris mérnöke folyamatosan utasításokat adott, hogy mit használjon a kormányon a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében. A végjátékban már eleve magasabb tartományban használhatta a McLarent.

Először a különbséget közölték vele, majd a mérnök rövid és egyértelmű utasításokat adott Norrisnak a különböző funkciók használatáról. Minden egyes tizedmásodpercnek hatalmas jelentősége volt, de a végén sikerrel jártak.

A különleges videós anyag ezen a linken érhető el, ami a hétvége egyik legnagyobb extrája. Az érzelmek sem maradtak el, miközben Norris abban a két körben egy szót sem szólt, csak teljesítette az utasításokat a módok használatával és határon ment.

Ajánlott videó: