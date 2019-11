„Szélállóvá” is vált a Red Bull-Honda?

A Red Bull Racing konstruktőri harmadik helye fix az idei kiírásban a Ferrari és a bajnok Mercedes mögött. Az egyéniben Max Verstappen még megszerezheti a dobogó legalsó fokát, így egy izgalmas végjátékot láthatunk az utolsó két futamon, bár Lewis Hamilton már matematikailag is bajnok, így a legfontosabb kérdések eldőltek.

„Elsősorban saját magunkra összpontosítunk. Egy nagyon tisztességes hétvége van mögöttünk. Az időmérő edzésen nagyon kevéssel maradtunk le a rajtelsőségről, addig a futam elején egy igen komoly darabot vesztettünk el a padlólemez hátsó részéből. Ez 1-es kanyarban az első szárny is megsérült. Egyelőre nem tudjuk, hogy a padlólemez sérülését mi okozta, az első incidens vagy más. Az 5. körtől kezdődően láttuk, hogy esik a teljesítmény, és van egy nagy lyuk a padlólemezen. A bal oldali véglap pedig nem volt meg.” - mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

„Nehéz számszerűsíteni a teljesítményt, de ez határozottan nehezebb volt most számunkra, mivel az egyensúly eltoldása elég jelentős volt. Összességében úgy döntöttünk, hogy 2 kiállásra állunk, miközben Valtteri korán bement a bokszba. Számunkra jobb volt a 2 kiállás. A futam végén rá tudtunk esni Lewis-ra, mivel úgy tűnt, hogy elfogytak alatta a gumik. A sárga zászló nem volt a segítségünkre, ami elnémította az utolsó köröket. Ennek ellenére ez a harmadik hely nagyon biztató volt a két Mercedes mögött.”

Alex Albon, Red Bull Racing RB15, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 run wide at the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images