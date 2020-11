Szegény embert az ág is húzza: Russellt is megbüntették az időmérő után

A Q1-ben és a Q2-ben is számtalan sárga zászlós periódus volt, a kihágások miatt Lando Norrist és Carlos Sainzot (őt egy Q2-es incidens miatt) már megbüntették, de az FIA szinte az összes Q1-es mért kört megvizsgálta, amire nem volt esélyük a Q2 előtt, mivel a

George Russellt egy másik eset miatt meszelték el, a Williams pilótája is egy dupla sárga zászlós figyelmeztetést vett figyelmen kívül a 3-es kanyarban, ahol Daniil Kvjat forgott meg.

Russell is Norrishoz hasonlóan egy 5 rajthelyes büntetést kapott, de a brit már egyébként is a mezőny végéről rajtolt volna, mert a 4. Mercedes motort szerelték már be az autójába. 3 büntetőpontot is kapott a szuperlicenszére, így 6 pontra van az egy versenyes eltiltástól.

Ezzel le is zárult a mai „kit büntet még meg az FIA” játék, miután két különböző dokumentumban azt is bejelentették, hogy a 8-as kanyarban Nicholas Latifi kicsúszása miatt beintett dupla sárga zászló alatt megfelelően lassított Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Daniil Kvjat, Lance Stroll, Sergio Perez, és Lewis Hamilton is.

Lance Stroll is megtarthatta a pole-pozícióját.

