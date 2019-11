SZAVAZÁS: Te jobbnak tartod Hamiltont Schumachernél?

Lewis Hamilton a legnagyobb nyomás alatt talán 2007-ben és 2008-ban volt, még a karrierje elején, amikor a kétszeres spanyol világbajnok Fernando Alonso volt a csapattársa, de mellette más riválisai is voltak. 2008-ban Felipe Massa és a Ferrari jelenthette számára a legnagyobb kihívást, míg a Mercedesnél 2014-ben és 2015-ben igen simán nyert, majd jött 2016, amikor Nico Rosberg legyőzte.

Ezt követően 2017-ben és 2018-an, valamint idén is a szezonzáró előtt biztosította be a bajnoki győzelmét. A szakértői vélemények szerint azonban a Ferrari 2017-es és 2018-as autója is megszerezhette volna a címet, de a hibák sokba kerültek számukra, amit Hamilton és a Mercedes kegyetlenül kihasznált.

Idén is megtették ezt, amikor a Ferrari az évad első felében nagyon sok pontot veszített, és több potenciális győzelmet buktak el. Most, hogy megvan Hamilton hatodik világbajnoki címe is, ismét felerősödtek azok a hangok, hogy Hamilton még Michael Schumachernél is jobb. Ennek kapcsán kérdezzük meg az Olvasóinkat, hogy ők mit gondolnak erről.